El Senado insta al Gobierno a que proteja al toro de lidia y derogue la Ley de Bienestar Animal gracias a PP y Vox

El torero Manuel Escribano en la decimosexta del abono taurino. A 26 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). En la decimosexta corrida de abono en la Plaza de la Real Maestranza, los toreros Manuel Escribano, Pepe Moral y Roman Collado son los pr - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha aprobado este lunes una moción de Vox con los votos a favor del PP que busca proteger la cría del toro de Lidia, impulsar el Turismo del Toro Bravo y derogar la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

La iniciativa de Vox -que ha sido aprobada con 18 votos a favor y 11 en contra del PSOE, Sumar y Junts- insta al Gobierno a desarrollar medidas para la custodia de material genético del toro de lidia en centros oficiales, así como para la conservación de un "censo mínimo de reproductores que garanticen la biodiversidad genética de la raza".

En el punto nueve, enmendado por el PP, piden elaborar, en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, unidades didácticas sobre el conocimiento del hábitat y crianza del toro bravo y su impacto en la conservación del medio ambiente, y promover visitas de alumnos a ganaderías del toro bravo.

Además, Vox reclama que se considere la venta del toro bravo como parte del espectáculo cultural, al objeto de ser incluido dentro del tipo impositivo del 10% en el IVA, así como el impulso de un Plan e Internacional de Turismo del Toro Bravo que permita el "conocimiento del toro en su entorno de crianza y los valores de su mantenimiento y conservación.

Este texto incluye la petición de que se impulse la promoción de los "valores" de la conservación del toro bravo y que su carne se califique como "producto de valor singular" dentro de la gastronomía española.

"Garantizar la libre competencia entre los ganaderos de forma que la redacción de los pliegos de condiciones de las plazas de toros a instancias de los ayuntamientos no condicione la participación de una u otra ganadería", añade la formación.

PROMOCIÓN DE MUJERES DIRECTORAS DE ORQUESTAS

También este lunes, la Comisión de Cultura en el Senado ha aprobado otras 5 iniciativas. Una de ellas, del PSOE, reclama la promoción de la presencia de mujeres directoras de orquesta y compositoras en la programación musical de los teatros públicos y festivales, así como para la recuperación del repertorio femenino musical histórico y contemporáneo compuesto por mujeres. Ha sido aprobada con los 28 votos a favor del PSOE, PP y Sumar. Solo Vox ha votado en contra.

Por otro lado, también ha quedado aprobada la impulsada por el PP y por la que insta al Gobierno al reconocimiento y la divulgación del legado histórico del navegante Álvaro de Mendaña de Neira. Este texto ha sido aprobado con 18 votos a favor y 11 abstenciones de Sumar y PSOE.

Además, con 17 abstenciones del PP y los votos a favor del PSOE, la Comisión ha aprobado una iniciativa de los 'socialistas' por la que instan al Gobierno a que tome medidas para la defensa, continuidad e impulso de la senda del poeta Miguel Hernández en el marco del centenario de la Generación del 27.

Por otro lado, Comisión de Cultura del Senado ha aprobado una iniciativa de los 'populares' relativa a la actualización y el refuerzo del marco estatal de protección del Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural. Sin embargo, el PSOE, Sumar y Junts no han apoyado todos los puntos de esta iniciativa.

Solo no han votado a favor -se han abstenido- en el punto 1 y 3 de la iniciativa. El primero pedía que se remitiese a las Cortes Generales, a la mayor brevedad, un Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural que actualice, sistematice y mejore el marco normativo estatal vigente, mientras que el otro instaba al Gobierno a que adoptase las medidas necesarias para reforzar la lucha contra el expolio, el tráfico ilícito de bienes culturales y los actos de vandalismo.

La última iniciativa que ha sido aprobada, con los votos a favor de PP y la abstención del PSOE y Sumar, es la propuesta por los 'populares' relativa a la financiación e impulso de las Líneas Estratégicas de la Moda de Autor (LEMA).