Sergio García Sánchez, Premio Nacional de Ilustración

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sergio García Sánchez ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ilustración, correspondiente al año 2022, a propuesta del jurado reunido este martes 5 de julio. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros.

El jurado ha destacado que García Sánchez es un ilustrador que "amplía el formato libro llevando la narración gráfica a otros lugares y por multiplicar las posibilidades de la ilustración con imágenes que por sí solas narran". Además, ha señalado que "goza de un lenguaje propio y singular, como también de una técnica con una riqueza lineal que se adentra al infinito".

El Ministerio de Cultura y Deporte concede este premio con el objetivo de reconocer y distinguir el conjunto de la labor realizada por una ilustradora o ilustrador español en el ámbito del libro y de las letras en cualquiera de las lenguas españolas.

Sergio García Sánchez (Guadix, Granada, 1967) estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada, donde actualmente es profesor titular en el Departamento de Dibujo. Su actividad profesional se centra en la ilustración editorial, el cómic y la ilustración infantil.

Ha trabajado para 'The New Yorker', 'The New York Times', 'Toon Books', Dargaud, Delcourt, Dibbuks, Ediciones Santillana o Ediciones SM, entre otros.

Ha sido galardonado con los premios ÑH, APIM, Society of Illustrators, American Illustration, School Library Journal, Kirkus, Festival Internacional de Bande Dessinnée de Sierre & CBBD-Centre Belge de la Bande Déssinne. Ha participado en exposiciones en París y Angulema (Francia), la ciudad de Nueva York, Bruselas, Frankfurt, Ginebra o Barcelona.