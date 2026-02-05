Sergio Peris-Mencheta dirige una obra "experimento" en el CDN, donde cada función cambia tras un sorteo inicial

El actor Sergio Peris-Mencheta presenta su obra ‘Constelaciones’ en el Teatro Valle-Inclán del Centro Dramático Nacional, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). ‘Constelaciones’ es una obra de teatro contemporánea que explora la relación entre X, una - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sergio Peris-Mencheta dirige la obra de teatro 'Constelaciones', un montaje "experimento" en el que cada función varía dependiendo de un sorteo inicial. Esta creación estará en el Teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional (CDN) desde este viernes y hasta el próximo 29 de marzo.

Con texto de Nick Payne de 2012, Peris-Mencheta ha creado su propia versión con la intención de que disfruten tanto él como los actores, "no tanto el espectador". Narra la historia de amor entre una pareja, en la que ella -que es física cuántica- trata de convencer a su compañero con ciencia de que la eutanasia es una opción "segura, tranquila, libre" y no tan "triste" porque puede que lo que vivan solo ocurra en un universo, no en otros.

Así, el elenco está formado por tres actrices (Clara Serrano, Paula Muñoz y María Pascual) y tres actores (David Pérez Bayona, Jordi Coll y Diego Monzón) que además son músicos y cantantes. Cada noche, ya en la propia sala del Valle Inclán, se procederá a un sorteo que determinará quién da vida a la pareja y quién está al cargo de la música. Es la banda sonora la que dicta qué versión de las cuatro planteadas se verá en el escenario.

Peris-Mencheta, que ha calificado este proyecto como un "reto", ha explicado que una de las premisas es que la pareja en escena no sea la misma que la de la función de la noche anterior, para después precisar que, a un día del estreno absoluto, no han probado todas las combinaciones posibles.

"Todos conocen todos los papeles, todos los personajes. Bueno, a día de hoy todavía todos no. Tenemos muchas posibilidades, pero no conocen todas todavía. De las 240 posibles tendremos unas 120 o más así. Solamente, lo sentimos", ha comentado divertido.

El director y actor ha reconocido el riesgo de cada función pero ha reconocido que quería "jugar" a ver qué pasaría si en vez de dirigir a unos de los actores, hay que dirigir a otros.

"Dirigir para mí es una manera cada vez más parecida, cada vez me resuena más, con lo que es vivir: Es ir encontrándote con las dificultades se conviertan en ponerlas siempre a favor. Nací en el teatro universitario, no quería ser actor, pero en el teatro universitario descubrí la actuación y empecé a dirigir también. Y en el teatro universitario trabajas con lo que hay y sacas petróleo de donde no lo hay", ha concluido Peris-Mencheta.