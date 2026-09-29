La SGAE homenajea a Rafael Azcona con guiones, dibujos y proyectos inéditos: "Todos en este país somos sus sucesores"

Paneles informativos de la exposición ‘Vidas de Rafael Azcona’, en la sede de la SGAE, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La exposición ha sido organizada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para conmemorar el centenario del - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Vidas de Rafael Azcona', que este martes se inaugura en la sede de la SGAE en Madrid, recorre las distintas facetas creativas del guionista y escritor riojano a través de guiones, dibujos, fotografías, carteles, documentos, premios y otros materiales que permiten acercarse a su particular forma de entender el mundo y el oficio cinematográfico.

"Todos somos sucesores de Azcona", ha asegurado el comisario de la muestra, Bernardo Sánchez Salas, durante el recorrido que ha realizado por la muestra con los medios de comunicación.

El comisario ha reivindicado la vigencia de su legado gracias a diversos materiales que reflejan la amplia trayectoria de Azcona, cuyos guiones fueron publicados desde los años 50 en las principales revistas cinematográficas de España y también en Francia e Italia.

Entre las piezas figuran guiones editados, fotocromos de distribuciones internacionales, guías comerciales, materiales vinculados a la censura, fotografías de rodaje, felicitaciones navideñas diseñadas por el propio Azcona, así como la partitura original de 'Rafael Azcona', el pasodoble compuesto por Carmelo Bernaola para la película 'Pasodoble', dirigida por José Luis García Sánchez.

"Rafael siempre tenía como un prurito extraordinario en el que preguntaba por premios y honores y decía: 'Yo soy el único que tiene un pasodoble en España que lleva mi nombre'", ha recordado el comisario, que ha explicado que ha trabajado en un libro sobre los proyectos que Azcona nunca pudo llevar a la pantalla y ha cifrado en "más de 80" las cosas que no llegaron a hacerse, debido a motivos diversos como la censura, problemas de producción o circunstancias industriales.

Entre los ejemplos ha citado un guion escrito con José Luis Borau sobre el maltrato de mujeres inmigrantes rusas en la prostitución durante los años 90 que nunca llegó a rodarse. La censura ocupa también un espacio destacado en la exposición, con documentos que permiten observar las restricciones que afectaron a algunas de las películas en las que participó Azcona.

Por ejemplo, ha recordado que 'El cochecito' estuvo únicamente doce días en cartelera y ha señalado la existencia de fichas y materiales con las calificaciones morales y otros elementos utilizados por la censura de la época.

La exposición también permite descubrir una faceta menos conocida de Azcona como dibujante y seguir su relación con los principales diseñadores gráficos de la época, además de contemplar obras como una pintura a la cera realizada por él, un retrato a carboncillo dibujado por Javier Clavo en 1963 y una reproducción del 'Cuadro de los poetas', de Pedro Gros, que reúne a 79 participantes habituales de los recitales 'Versos a medianoche' del Café Varela, entre ellos Azcona.

Asimismo, la muestra incorpora una sala de cine construida específicamente para proyectar en bucle la pieza audiovisual 'Rafael Azcona, dos o tres cosas que sabemos de él', dirigida y montada por David Trueba. El montaje reúne fragmentos de una docena de películas con guion o participación de Azcona y se proyecta en cinco butacas originales del antiguo cine Coliseum de Madrid.

La exposición 'Vidas de Rafael Azcona' se completa con la estatuilla del Premio Rafael Azcona del Festival Octubre Corto, así como con reconocimientos como el Goya obtenido por '¡Ay, Carmela!' y el Premio Max de las Artes Escénicas por la adaptación teatral de 'El verdugo'. La muestra podrá visitarse en la sede de SGAE de Madrid.

"LA RISA DE AZCONA SIEMPRE ESTÁ UNIDA AL DOLOR"

El cineasta David Trueba, autor de la pieza audiovisual 'Rafael Azcona, dos o tres cosas que sabemos de él', ha explicado a Europa Press que no se trata propiamente de un documental, sino de un montaje construido a partir de escenas de películas en las que colaboró el guionista y que permite rastrear "una línea de pensamiento" que estuvo presente en su obra durante décadas.

Trueba identifica tres ideas recurrentes en Azcona. La dificultad de casar el amor con la vida en pareja, el conflicto entre las personas humildes y la presión abusiva de los poderosos y una concepción de la comedia alejada de la búsqueda de la risa por sí misma", ha señalado.

"Él siempre lo que quería era mostrar esa parte que tiene la vida de crueldad y de absurdo", ha señalado, antes de resumir que en Azcona había "una risa muy dolorosa", siempre ligada al sufrimiento.

Para Trueba, esa mirada explica que, pese a ser "un hombre muy alegre y muy divertido", Azcona tenía "una visión negra" sobre cómo la sociedad afronta sus problemas. Una perspectiva que, a su juicio, mantiene plena vigencia porque abordó asuntos como "la vivienda, el enchufismo, la picaresca, la soledad de la vejez o la desigualdad social y económica".

El cineasta, que escribió junto a Azcona el guion de 'La niña de tus ojos', ha comparado además su capacidad para retratar España con la de Francisco de Goya. "Es como un gran retratista de España", ha afirmado, señalando que resulta difícil separar la visión que hoy se tiene del país de la que Azcona plasmó en sus obras.