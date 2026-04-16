Sole Giménez publica 'Ser humana': "En la trastienda faltan muchas mujeres en la industria todavía, en la parte técnica"

Archivo - La cantante Sole Giménez durante un concierto para celebrar los 40 años de la Real Casa de Correos como sede de Gobierno, en la Puerta del Sol, a 13 de junio de 2025, en Madrid (España). Bajo el lema “En Sol y sin playa, 40 años, vaya, vaya”, má - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista Sole Giménez, que publica este viernes su duodécimo álbum de estudio 'Soy humana', ha defendido que aunque en la primera línea hay muchas mujeres, en la "trastienda" faltan todavía, como en la parte técnica.

"El escaparate es una cosa y la trastienda es otra. Seguiré siempre reivindicando que en la trastienda faltan muchas mujeres en la industria todavía, en la parte técnica", ha explicado la exvocalista de Presuntos Implicados en una entrevista con Europa Press.

Así, la directora de la Academia de Música de España ha celebrado que en la tercera edición de los premios que organiza la entidad haya dos mujeres -Rosalía y Amaia- entre los cuatro nominados -Guitarricadelafuente y Leiva también-, al tiempo que ha asegurado que en la "trastienda" no hay el mismo "equilibro".

"Por ejemplo, los músicos. Todavía cuesta encontrar a chicas, desde luego no estamos en el mismo nivel de equilibrio. Pero cómo no me va a gustar que haya mujeres en este país que estén haciendo la música que está haciendo Rosalía, Amaia, Aitana... que son un escaparate y que además es que lo hacen muy bien", ha añadido.

En 'Ser humana', Giménez firma un trabajo que nació hace tres años cuando Pedro Guerra le mandó alguna de las canciones que lo conforman -concretamente el tema que le da nombre al disco y 'Solo las máquinas'- y todo se articula alrededor de las emociones o la "empatía".

"Hay una gran falta de empatía como trasfondo de muchísimas de las cosas que ahora mismo nos están escociendo, no solo doliendo ya. La falta de empatía es brutal", ha precisado.

Aun así, la artista considera que, tanto ella como sus compañeros de profesión, intentan hacer música para "rebajar" el nivel de bronca que hay actualmente.

"En general, no veo que mis compañeros de profesión alienten la bronca, todo lo contrario. Todos nosotros intentamos hacer música para rebajar y para juntar juntar. Porque yo en general vivimos con otra visión del mundo, ¿no? Mucho más amables, los músicos. Lo que sí que es cierto es que podemos contribuir de mejor medida. Y hacer una protesta contra la barbarie", ha asegurado.

LA ACADEMIA DE LA MÚSICA: "PRETENDEMOS SER EL ESCAPARATE"

Desde 2024, la cantante está al frente de la dirección de la nueva Academia de la Música de España y en ese sentido ha explicado que pretende ser "el escaparate".

"Pretendemos darle continuidad porque creemos que la música española y la industria necesita esta unión en una academia que sea representativa de todos los sectores. Somos muchos sectores, el periodismo musical también, por supuesto. Ojalá que lleguemos a ser totalmente representativos y podamos hacer un gran servicio a todos los que se dedican a la música en este país", ha zanjado.