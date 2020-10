Sonia Pulido, Premio Nacional de Ilustración: "En la cultura las profesiones son precarias, no tienen reconocimiento"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista Sonia Pulido, que ha recibido este martes el Premio Nacional de Ilustración 2020, dotado con 20.000 euros, ha señalado que las profesiones en la cultura "son precarias" y que "no tienen excesivo reconocimiento ni por las instituciones ni por la sociedad".

"En estos tiempos es difícil, muy complejo, en todo el tema de la cultura las profesiones son muy precarias, no tienen excesivo reconocimiento ni por instituciones ni por la sociedad", ha lamentado Pulido en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha explicado que la cultura es algo que se puede "disfrutar" y que se hace durante el "tiempo libre". Por ello, ha asegurado que es una profesión "que no se valora" por ser consumida durante el tiempo de ocio.

"Son profesiones precarias en las que hay que luchar mucho. Es frustrante ver que no hay reconocimiento", ha apuntado la ilustradora, al tiempo que ha insistido en que "hace falta todo, ayuda y poner el foco" en el sector cultural.

En este punto, ha destacado que todo lo que pueda venir por parte de las instituciones "siempre va a venir bien" y "todo lo que sea educar en general". "No todo tiene que ver con el don o la capacidad de hacer, sino que son trabajos que llevan horas detrás y mucho esfuerzo", ha sentenciado.

Asimismo, la ilustradora ha defendido que si la cultura ha estado "respaldando" a la sociedad durante los meses de confinamiento, "igual ahora la sociedad tendría que respaldar con más presencia". "Se están viendo teatros, cines, salas de conciertos que no se llenan aunque sean lugares seguros y estén a una parte del aforo", ha lamentado. Hala

"HALAGADA" POR UN PREMIO OTORGADO POR PROFESIONALES

Para la artista, ha sido una sorpresa "muy grande" haber recibido el Premio Nacional de Ilustración. "No me lo esperaba nada, me ha tomado completamente por sorpresa. Es un premio que dan colegas de profesión, sentir que los profesionales consideran que soy merecedora de este premio me siento muy halagada", ha celebrado.

El Ministerio de Cultura y Deporte concede este premio con el objetivo de reconocer y distinguir el conjunto de la labor realizada por una ilustradora o ilustrador español en el ámbito del libro y de las letras en cualquiera de las lenguas españolas.

Pulido es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. En 2002 gana el certamen de ilustración Injuve, y consigue su primera colaboración en 'El País Semanal'. Desde entonces, son frecuentes sus colaboraciones en los principales periódicos y revistas nacionales ('El País', 'El País Semanal', 'Harper's Baazar Spain', 'Rockdelux', 'Marie Claire', 'La maleta de Portbou' o Jot Down, entre otros).

En el campo de la ilustración editorial, es autora de más de una quincena de libros ilustrados, portadas, campañas de publicidad, y novelas gráficas (Oxfam Intermon, Bentonville Film Festival, Random House Mondadory, Harper Collins, Editorial Lumen, Editorial Blackie Books, Editorial Alfaguara, Editorial Planeta, Editorial Anaya, Editorial SM; Kosmópolis FNAC).

De manera paralela, realiza exposiciones mostrando su trabajo, en galerías especializadas (La Fiambrera Art Gallery, Associación de ceramistas de Catalunya, Museo ABC, Pop-up Space The Soho Gallery, Galería Como me ves te verás, Espacio Sins Entido, Casa de la Provincia de Sevilla), e incluso ha desarrollado una línea de cerámica en la que explora las posibilidades narrativas y expresivas del dibujo.

Además, su trabajo se ha visto reconocido en certámenes internacionales: Award of Exellence Comunications Arts magazine, Society of Illustrators, the Latin American Ilustración, American Illustration, Junceda, Young Illustrators Award.