Sumar propone reformar normativa de extranjería para reconocer la movilidad artística y proteger a creadores vulnerables

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante el cierre de la Asamblea anual 2026 del Movimiento Sumar, a 11 de julio de 2026, en Madrid (España). Movimiento Sumar intentará c - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a la mejora de la protección de artistas y profesionales de la cultura en situación de movilidad forzada o vulnerabilidad, para su debate en la Comisión de Cultura.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación sostiene que el aumento de los desplazamientos forzados por conflictos armados, crisis políticas o situaciones de violencia ha convertido a artistas y trabajadores culturales en uno de los colectivos "más expuestos a la persecución, la censura o la violencia, precisamente por su papel como agentes de creación, memoria, identidad y crítica social".

En la exposición de motivos, el grupo parlamentario argumenta que la movilidad artística "no constituye una mera cuestión administrativa", sino que está directamente relacionada con la defensa de los derechos humanos y culturales, la libertad de creación y la preservación de la diversidad cultural, especialmente en contextos de conflicto o persecución.

Asimismo, considera que el marco jurídico internacional y europeo resulta "insuficiente, fragmentado y carente de instrumentos específicos vinculantes" para proteger a estos profesionales y critica que la normativa española de extranjería mantiene un enfoque "predominantemente migratorio y laboral", más orientado al control de fronteras y del mercado de trabajo que a la garantía de los derechos culturales.

Por ello, Sumar insta al Ejecutivo a impulsar una revisión integral de la normativa de extranjería aplicable a artistas y profesionales del sector cultural para incorporar un reconocimiento jurídico específico de la movilidad artística y adaptar la regulación a las características de un trabajo marcado por la intermitencia, la temporalidad y los proyectos.

La PNL también propone crear una categoría específica de autorización de entrada, estancia y residencia para artistas y profesionales de la cultura extranjeros, diseñada para responder a las particularidades del sector y contemplar expresamente las necesidades de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, persecución o desplazamiento forzado.

Además, plantea ampliar la definición de artista y profesional de la cultura para incluir perfiles como comisarios, investigadores, mediadores, gestores culturales o especialistas en patrimonio cultural.

Sumar también reclama incorporar de forma transversal un enfoque basado en los derechos humanos, la igualdad de género y la perspectiva interseccional en la normativa y en las políticas públicas dirigidas al sector cultural, con el objetivo de garantizar una protección efectiva frente a situaciones de discriminación y vulnerabilidad.

Entre las medidas incluidas en la iniciativa figura también el impulso de mecanismos específicos de protección para artistas en situación de riesgo, facilitando la concesión de visados por razones humanitarias, flexibilizando los requisitos documentales cuando concurran circunstancias excepcionales y garantizando el acceso a los mecanismos de protección internacional.

Finalmente, el grupo parlamentario propone apoyar la creación de una red estatal de residencias artísticas, programas de acogida y otros mecanismos de apoyo para creadores internacionales, con especial atención a quienes procedan de contextos de conflicto armado, persecución o vulneración de los derechos humanos.