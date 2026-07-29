El Teatro La Abadía celebra "la minoría y lo diferente" con 'Mantener fuera del alcance de los niños' de María Velasco

A medio camino entre lo confesional y lo fantástico, en Mantener fuera del alcance de los niños, María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, hace arqueología de sus años de colegio, en un aula de necesidades educativas especiales. - TEATRO LA ABADÍA

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La dramaturga María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, estrenará el próximo 29 de octubre en Teatro de La Abadía 'Mantener fuera del alcance de los niños', una obra que celebra "la minoría y lo diferente" y que está dedicada "a quienes no se integran".

La producción, coproducida por Teatro de La Abadía y Pecado de Hybris, permanecerá en la Sala Juan de la Cruz hasta el 22 de noviembre y supondrá el debut de Velasco en este escenario.

En la pieza, la autora hace "arqueología" de sus años de colegio, cuando estudió en un aula de necesidades educativas especiales, para abordar episodios de su infancia como el primer amor, la relación con una madre conservadora, la crueldad en el entorno escolar o la sensación de no encajar.

La propuesta combina teatro de texto, música en directo y danza contemporánea con las intervenciones del cantaor Al-Blanco y el bailarín y performer Mario Patrón, en un montaje que también incorpora elementos de conferencia performativa y que la propia Velasco escribe, dirige e interpreta.

La novela de terror 'Carrie', de Stephen King, constituye una de las principales inspiraciones de la obra. En ella, Velasco imagina si, al acercarse a la perimenopausia, pudiera adquirir los poderes telequinéticos de la protagonista para llevar a cabo una particular venganza, convertida en performance, durante una cena con antiguos compañeros de colegio.

La dramaturga también reconoce influencias de autoras como Mariana Enríquez y construye un relato sobre el peso que tienen en la vida adulta los papeles asumidos durante la infancia, ya sea como víctimas, victimarios o testigos silenciosos.

Además, 'Mantener fuera del alcance de los niños' aborda cuestiones como el capacitismo, la discriminación racial, la presión por adaptarse a la norma, la meritocracia, la exclusión social y el impacto que pueden tener las experiencias escolares en la construcción de la identidad adulta.