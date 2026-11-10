Teatros y musicales cancelan o reprograman sus funciones de este miércoles por la huelga general

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 1 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios teatros y musicales españoles han reprogramado o cancelado sus funciones durante la jornada de huelga general convocada para este miércoles, según han confirmado a Europa Press fuentes de las distintas compañías.

Por ejemplo, el Teatro Real decidió cambiar la ópera 'Las bodas de Fígaro' a este lunes 9 de noviembre, aunque el estreno oficial es hoy, martes 10 de noviembre,

En el caso de 'El Alma al Aire', el musical con canciones de Alejandro Sanz, que tiene lugar en el Teatro Coliseum, la función ha sido cancelada y el público será reubicado en otras sesiones.

'André y Dorine' en el Gran Teatro Pavón, ha sido reprogramada para el jueves, día 12. En el caso de 'Deserto' en Teatro Contemporáneo Condeduque, seguirá adelante aunque se avisará de que la sesión puede "sufrir alteraciones", según han confirmado fuentes del teatro a Europa Press. También sigue programada 'Mantener fuera del alcance de los niños' en el Teatro de la Abadía.

Por su parte, el INAEM ha explicado que las funciones de 'El Rey de la farándula' y 'El caballero de Olmedo', en el Teatro de la Comedia, así como 'Al final de las cosas', en Teatro María Guerrero, podrían verse afectadas "en función del seguimiento de la convocatoria por parte de los trabajadores del INAEM".

En caso de una cancelación total o parcial de la función, el INAEM procedería a la devolución al público del importe de las localidades, han explicado fuentes de la entidad a Europa Press.

Otro caso es el del Teatro del Barrio, que ha decidido en su conjunto adherirse a la huelga independientemente de la decisión de sus trabajadores --que "respetan"--, por lo que mantendrá sus puertas cerradas el miércoles.