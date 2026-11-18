TEFAF Maastricht 2026. - LORAINE BODEWES-TEFAF

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Europea de Bellas Artes (TEFAF, por sus siglas en inglés) ha anunciado la selección internacional de expositores para su 40ª edición, que reunirá a más de 277 marchantes y galerías de arte de 27 países. La cita tendrá lugar en el Maastricht Exhibition & Conference Centre (MECC) en Maastricht (Países Bajos), del 13 al 18 de marzo de 2027.

La feria, con el apoyo de AXA XL, presentará una diversidad de obras que abarcan 7.000 años de historia del arte, desde la Antigüedad hasta la edad Contemporánea, según han precisado sus organizadores, y será punto de encuentro para museos, coleccionistas privados y la comunidad artística internacional.

Entre los marchantes estarán los participantes de las secciones TEFAF Showcase, que ofrecerá una plataforma a galerías emergentes, y Focus, que dará la oportunidad de presenta proyectos "más concentrados" en la investigación, según han indicado, reflejo del "compromiso" de la feria con sus tradiciones de "larga trayectoria" y la evolución del mercado del arte.

"Al celebrar las 40 ediciones de TEFAF Maastricht, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre cuánto ha evolucionado el mercado del arte a lo largo de las últimas cuatro décadas y sobre las generaciones de marchantes que han contribuido a darle forma (...) Esta extraordinaria comunidad de marchantes, coleccionistas, investigadores y profesionales de museos es la que ha hecho de TEFAF lo que es hoy", ha explicado el director general de TEFAF, Maarten ten Holder.

A su vez, Holder ha destacado que de cara al futuro, mantendrán su compromiso de dar la bienvenida a nuevas generaciones de marchantes, fomentar "nuevas perspectivas" y garantizar que TEFAF siga siendo un lugar donde "el conocimiento experto" y el "aprecio por el arte" reúnan a las personas.

La presencia española llegará de la mano de Gallery Arte y Ritual, Galeria Bernat, Caylus, Delamano Old Masters, Deborah Elvira, Montagut Gallery y Artur Ramon Art, a las que se suman Colnaghi y Mayoral, con sede compartida con otros países.

Además, han sido seleccionadas para la TEFAF Showcase 2027: Galleria Abscondita (Italia), Galerie Duponchel (Francia), Jonathan F. Kugel (Bélgica), Loeve&Co (Francia), Nagas (Estados Unidos), Nuun Jewels (Francia, Arabia Saudí), Den Otter Fine Art (Países Bajos), Marco Pesarese Fine Art (Alemania) y Vardaxoglou (Reino Unido).

Por otra parte, esta edición marcará también el cuarto año del premio 'J.P. Morgan Private Bank Showcase Prize', que reconoce a un participante sobresaliente por su talento excepcional y su contribución, y celebra a los marchantes emergentes de la comunidad TEFAF.

El premio, según ha detallado TEFAF, pone de manifiesto el compromiso de J.P. Morgan con el impulso de una nueva generación de galeristas emergentes, al dar el apoyo "necesario" para que puedan desarrollar sus aspiraciones y contribuir a dar forma al futuro.