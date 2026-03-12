TEFAF Maastricht abre sus puertas este jueves con fuerte presencia española: Miró, Picasso o Velázquez y ocho galerías

La feria ha abierto este jueves sus puertas. - TEFAF MAASTRICHT

La feria de arte TEFAF Maastricht (Holanda) 2026 ha abierto sus puertas con una selección de piezas que abarcan más de seis siglos de historia del arte y que reúne piezas de Velázquez, Rubens, Monet, Picasso, Vincent van Gogh o Moore, entre otros.

Esta edición, que se celebra hasta el 19 de marzo, cuenta con las galerías españolas Bernat, Caylus, Colnaghi, DELAMANO Old Masters, Deborah Elvira, Mayoral, Montagut y Artur Ramon Art. Entre los 278 expositores que acudirán a la cita, tres de ellos son de Latinoamérica, México y Uruguay.

Uno de los ejes principales de la feria es la sección dedicada a la pintura histórica. En esta categoría destacan el 'Retrato de Don Sebastián García de Huerta' (h. 1628-1629) de Diego Velázquez. El lienzo representa al jurista y eclesiástico Sebastián García de Huerta, secretario del Tribunal del Santo Oficio bajo Felipe III y posteriormente Secretario de Su Majestad bajo Felipe IV.

Realizado poco antes del viaje de Velázquez a Italia, el retrato pertenece al momento de madurez temprana del pintor sevillano y conserva la calidad pictórica y estado de conservación. Otro punto destacado del barroco europeo es 'San Jerónimo penitente' (1610) de Orazio Gentileschi, cercano colaborador y admirador de Caravaggio.

La obra muestra al santo en un espacio rocoso, iluminado con intensidad dramática, y fue pintada directamente del natural a partir de un modelo documentado en las fuentes.

A esta sección se suma 'Autorretrato como Cleopatra' (h. 1620) de Artemisia Gentileschi, en el que la artista se representa a sí misma como la reina egipcia. Desde su redescubrimiento en 2015, el lienzo ha sido incluido en importantes exposiciones internacionales y constituye una obra clave para comprender la afirmación artística femenina en el Barroco.

El Renacimiento italiano está representado por la refinada 'Santa Bárbara' (h. 1505) de Francesco Raibolini, cuyo estilo elegante refleja la influencia de Pietro Perugino y la tradición artística boloñesa. Entre los descubrimientos recientes del mercado destaca el 'Retrato de caballero' (h. 1549-1550) de Jacopo Tintoretto. La restauración reciente del cuadro ha permitido recuperar la calidad original de su superficie pictórica, confirmando su atribución al gran maestro veneciano.

La pintura flamenca está representada por 'Hércules como gladiador' (1599) de Peter Paul Rubens, una obra temprana que muestra al emperador romano Cómodo identificado con Hércules en una composición de gran intensidad dramática.

IMPRESIONISMO Y ARTE DE FINALES DEL SIGLO XIX

El tránsito hacia la modernidad se manifiesta en una destacada selección de obras impresionistas y simbolistas. Entre ellas sobresalen dos lienzos de Claude Monet pintados en 1894: 'Église de Vernon, Soleil' y 'L'église de Vernon, temps gris'.

Ambas pinturas forman parte de una serie de solo siete obras dedicadas a la iglesia de Vernon y captan las variaciones de luz y atmósfera sobre el mismo paisaje. También se presenta 'León devorando una boa' (h. 1889) de Henri Rousseau, una escena dramática que refleja el universo imaginario del artista autodidacta conocido como 'Le Douanier' (El aduanero).

La modernidad belga aparece representada por 'Le Salon Bourgeois' (1880) de James Ensor, considerado uno de los primeros cuadros impresionistas del país, así como por 'Joven mujer haciendo ganchillo' (1890) de Georges Lemmen, obra puntillista que revela la influencia de Georges Seurat.

ARTE MODERNO

El siglo XX ocupa también un lugar destacado en la feria con obras de algunos de los artistas más influyentes del arte moderno. Entre ellas figura 'Femme nue assise' (1959) de Pablo Picasso, pintada durante la etapa tardía del artista. La figura femenina aparece construida mediante formas simplificadas y líneas dinámicas que reflejan la libertad gestual característica de su producción final.

La obra sobre papel tiene igualmente un papel relevante con 'Campesina con un barreño en un jardín' (1885) de Vincent van Gogh, realizada durante su periodo en Nuenen, donde el artista se concentró en representar la vida cotidiana de los campesinos. También se exhibe 'Cabeza de mujer tahitiana de perfil' (h. 1891) de Paul Gauguin, un delicado dibujo en pastel realizado durante su primera estancia en Tahití.

En el apartado de la escultura, TEFAF ofrece un recorrido que abarca desde la Antigüedad hasta el arte moderno. Entre las piezas más antiguas destaca una 'Cabeza de Dionisio joven' realizada en mármol en época romana (siglo I d.C.), copia de un original griego helenístico.

La escultura moderna está representada por 'Figura' (1932) de Henry Moore, una rara talla en madera realizada durante el periodo de experimentación del artista con la técnica de talla directa. A esta sección se suma el bronce 'Dos leopardos caminando' de Rembrandt Bugatti, que captura con extraordinaria sensibilidad el movimiento animal.

También destaca la refinada escultura barroca 'Adán y Eva tras la expulsión del Paraíso' del escultor alemán Leonhard Kern, tallada en marfil.