The New York Times se hace eco de la polémica retirada de ARCO de la obra 'Presos políticos'

Publicado 22/02/2018 18:13:07 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El medio estadounidense 'The New York Times' se ha hecho eco en su edición digital de la polémica retirada de la 'Obra presos políticos', de Santiago Sierra, de la 37 edición de ARCOmadrid.

El artículo, titulado 'Spanish Artwork Denounced Political Persecution. It Was Ordered Removed' ('Una obra de arte española denunció persecución política. Fue retirada') advierte de los "riesgos" que corre la libertad de expresión en España.

"Ya sea por ley o por intimidación, España se ha convertido en un país en el que los riesgos de la libertad de expresión han aumentado silenciosamente en los últimos años", comienza la noticia.

En este sentido, hace alusión a los titiriteros que fueron procesados por "incitar al terrorismo", así como a un tuitero de 21 años, un poeta y algunos músicos, además de mencionar una ley "muy criticada" que no permite grabar las caras de los policías en las calles y que "restringe de manera drástica las reuniones públicas".

El artículo de 'The New York Times' señala que, en el caso de la retirada de la obra de Sierra de ARCOmadrid, feria "controlada por el gobierno local y regional", no ha quedado claro "quién decidió exactamente ordenar" su eliminación de esta edición.

Asimismo, afirma que esta decisión llega después de que otros artistas se hayan visto involucrados en problemas legales por obras que han sido consideradas "insultos hacia las instituciones políticas y de la realeza", o vistas como apología de terrorismo y otros actos de violencia.

En este sentido, el diario hace referencia también a la sentencia de tres años y medio de cárcel para el rapero Josep Miquel Arenas Beltrán por insultar a la monarquía y condonar al terrorismo en sus letras, "que incluyen alusiones a la violencia contra las autoridades".

"El artista, cuyo nombre artístico es Valtonyc, dijo que apelará a la Corte Europea de Derechos Humanos, argumentando ser un prisionero político, una noción que no se descarta fácilmente en un país cuya historia incluye la dictadura fascista".

Por otro lado, el medio británico 'The Guardian' ha destacado este jueves en su sección de Cultura la ausencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la inauguración de ARCOmadrid. Asimismo, hace alusión a la pena de Valtonyc y al secuestro del libro 'Fariña', de Nacho Carretero, y a cómo su venta se ha disparado.