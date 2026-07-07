El Thyssen acoge este viernes el estreno de 'Trambolika', ópera prima de Carlos Indriago sobre la artista LGBTIQ+ Chelo

La nueva coproducción de Womack Studios, Migratorium Content, Amigos Cine Kamikaze y Factory of Dreams celebra un pase especial acompañado de un coloquio con el equipo de la película. - WOMACK STUDIOS

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acogerá este viernes 10 de julio a las 17.30 el preestreno de 'Trambolika', la ópera prima del cineasta venezolano afincado en España Carlos Indriago, un largometraje documental centrado en la figura de la artista multidisciplinar y activista LGTBIQ+ Chelo.

El pase contará con la presencia del director, la protagonista del documental, Chelo, el artista Okuda San Miguel, así como parte del equipo de producción, que participarán en un coloquio posterior con el público para reflexionar sobre identidad, creación artística, diversidad y comunidad. El acto estará conducido por Hugáceo Crujiente, artista y activista queer vinculado al Thyssen.

El documental recorre la trayectoria vital y artística de Chelo, cuya carrera ha estado marcada por disciplinas como la música, la performance, las artes plásticas o la escritura, al tiempo que aborda su compromiso con la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y su activismo cultural.

"Desde pequeña el arte siempre ha estado conmigo. Nunca me han cortado las alas. Necesito tanto la pintura como la música para expresarme y, aunque llegué más tarde a la electrónica, hoy ambas forman parte de quién soy", ha explicado la protagonista.

Por su parte, Indriago señala que la película empezó queriendo "mostrar cómo florece una artista", pero acabó abarcando los vínculos familiares y de la comunidad. "A la vez, la historia de Chelo, sin buscarlo, acabó reflejando la mia como inmigrante. Al final, es una película para reivindicar la importancia de ser auténtico y sobre cómo el arte puede convertirse en un espacio de pertenencia", ha expuesto el realizador.