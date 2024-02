Toro de Lidia recuerda a Urtasun su "obligación de defender" la tauromaquia: "Lo contrario es censura cultural"

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, ha remitido una carta abierta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para recordarle su "obligación de defender la tauromaquia", ya que promover el fin de esta actividad "es una manera de colaborar con la censura cultural".

"Lo sorprendente es que mientras en sus discursos públicos usted está enarbolando con una mano la bandera de la lucha contra la censura de unas expresiones culturales, con la otra pretende censurar otras", ha señalado Martín en una carta abierta dirigida al ministro para mostrar el "descontento" del sector tras sus "reiteradas declaraciones" acerca de la tauromaquia.

"No lo verá así porque ningún censor en la historia se ha reconocido nunca a sí mismo como tal. Cuando un régimen prohíbe determinados libros, películas o canciones, jamás lo hace invocando el valor de la censura, siempre hay un supuesto bien superior al que proteger, ya sea el orden público, la moral o los derechos de los animales", ha lamentado.

En la carta, el ganadero usa un ejemplo para mostrar las contradicciones que entiende tiene el discurso de Urtasun. "Podría asegurar que en el momento que está leyendo esta carta lleva usted puestos unos zapatos de 'tortura animal', como los magníficos zapatos que llevó el día que acudió a su primer Consejo de Ministros. Según su lógica, una mayoría de españoles no están de acuerdo con sus zapatos", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que para fabricar unos zapatos de cuero como los que llevaba ese día se ha tenido que sacrificar una ternera de meses, "que seguramente haya vivido ese tiempo casi siempre estabulada". "Todo para que pueda presumir de unos estupendos zapatos de cuero", ha añadido.

Martín ha lamentado no poder "decirle todo esto en persona", si bien recuerda que ha solicitado una reunión con el Ministerio "hace tiempo" y es una petición que "todavía no ha debido de tener tiempo para contestar". También ha reiterado que la tauromaquia no es cultura "porque lo diga la ley, sino que la ley establece la obligación de protección de la tauromaquia precisamente porque es cultura".

"El que una actividad sea cultura o no es algo preexistente a la ley. De hecho, la Constitución en ningún momento dice que las leyes declaren lo que es cultura, sino que obliga a las administraciones a proteger lo que es cultura. Y eso es lo que sucede con la tauromaquia", ha defendido.