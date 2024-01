Torres avanza que prevén llevar "ya" al Consejo de Ministros el catálogo de bienes requisados por el franquismo

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este miércoles que prevén llevar "ya" al Consejo de Ministros el catálogo de bienes requisados por el franquismo.

"Queda el paso, hay que convocar tres comisiones y estamos para llevarlo ya a Consejo de Ministros", ha asegurado en una entrevista a La Sexta recogida por Europa Press.

Asimismo, ha indicado que este catálogo forma parte de la Ley de Memoria Democrática aprobada a finales del año 2022 y que, con lo que se pretende hacer con él es "una auditoría, una incautación, un estudio de cuáles son esos bienes que fueron expoliados durante la dictadura, saber también cuáles fueron víctimas de los mismos y tenerlos datados porque así lo mandata la Ley de Memoria Democrática".

También ha destacado que hay que hacerlo llegar a los que han nacido en democracia. "Que sepan que hubo una etapa, que vivimos los que somos un poquito más viejos, en donde no había libertad, donde 40 años fueron de totalitarismo y eso no puede regresar y para que no regrese hay que llevarlo a los colegios, sin proselitismo de nada más que de la democracia y de la libertad", ha explicado.

En este sentido, ha lamentado como "hay partidos que están en contra", cuando "llegan a las administraciones a través de un sufragio en el que los ciudadanos votan".

LLAMA A LA "COMPRENSIÓN", "SOLIDARIDAD" Y A LA "ACCIÓN DE GOBIERNOS"

Por otro lado, ha recalcado la necesidad de "comprensión", "solidaridad" y "la acción de gobiernos locales, de gobiernos regionales y de gobiernos diversos". "A veces lo que nos encontramos es que ha habido reciente elección municipal por ejemplo, llega la ultraderecha a esos gobiernos y ni siquiera mantienen las subvenciones que ya estaban en el presupuesto del 2023 para por ejemplo museos que simplemente exponen que tuvimos una guerra civil que duró tres años, que a resulta de la misma hubo cuatro décadas de dictadura y que eso fue a través de un golpe militar violento contra un orden democrático y retiran las subvenciones", ha criticado.

Finalmente, ha subrayado que, a su juicio, se trata de "un error de bulto" que ocurre en España. "Tendríamos que aprender de otros estados europeos que hacen justamente lo contrario", ha concluido.

Precisamente, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, preguntado por las obras expoliadas por el régimen franquista y los planes del Ministerio para la devolución a sus dueños, aseguró el pasado miércoles que su departamento tiene en marcha un proceso de registro y catalogación de estas obras en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS

"Todavía no está completado, y cuando lo esté daremos el número y explicaremos cómo lo vamos a hacer", añadió. Asimismo, mencionó otros proyectos en marcha en virtud de la Ley de Memoria Histórica como la digitalización de archivos correspondientes a más de 150.000 refugiados que se encuentran en París.

"Estamos tratando de digitalizar todos esos archivos, entre otros el expediente de Jorge Semprún, para que sean más accesibles para las asociaciones de memoria y para los familiares", agregó el ministro quien reconoció su intención de "dar impulso" a estas actuaciones.