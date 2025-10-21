Un total de 94 creadores participan en los XIII Encuentros con Traductores de la Fundación SGAE y AAT

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE y la Asociación de Autoras y Autores de Teatro (AAT) organizan la decimotercera edición de los Encuentros de Autores con Traductores, que se celebrarán en la Sala Mirlo Blanco del Teatro Valle-Inclán (Centro Dramático Nacional, Madrid), del 23 al 26 de octubre de 2025, en el marco del 26º Salón Internacional del Libro Teatral (SILT).

En total, 94 dramaturgos y dramaturgas se han inscrito en esta edición, reafirmando el creciente interés por la internacionalización del teatro español contemporáneo. Los encuentros se celebrarán a partir de las 10.30h, con entrevistas de media hora y descansos de 15 minutos entre cada sesión.

Durante tres jornadas, cinco traductoras y un traductor internacionales mantendrán reuniones individuales con hasta 18 autores y autoras cada una, entre los que figuran nombres destacados como Carlos Be, Mafalda Bellido, Julio Béjar, Tomás Cabané, Alberto de Casso, Carla Guimaraes, Daniel J. Meyer, Amaranta Osorio, Paloma Pedrero o Nieves Rodríguez, entre otros.

Los traductores invitados este año son María Chatziemmanouil (Grecia), Pino Tierno (Italia), Christilla Vasserot (Francia), Yeddanapudi Rama Radhika (India), Iride Lamartina (EE.UU.) y Kate Eaton (Reino Unido).

Las reuniones permitirán a los autores presentar sus textos y explorar nuevas vías de colaboración y traducción para la difusión internacional de sus obras. Como novedad, en esta edición, se celebrará la mesa redonda 'Internacionalización de la dramaturgia contemporánea. Traducción de obras teatrales', el sábado 25 de octubre a las 18.30h, también en la Sala Mirlo Blanco del centro dramático, con entrada libre hasta completar aforo.