Trabajadores del INAEM se oponen a la transformación de la institución en una Entidad Pública Empresarial

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la directora general del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Paz Santa Cecilia, durante una rueda de prensa, en el Auditorio Jorge Semprún, a 10 de febrero de 2025, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Trabajadores del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha mostrado su "oposición directa" ante la propuesta del Ministerio de Cultura de transformar la institución en una Entidad Pública Empresarial (EPE) y piden que se mantenga como un Organismo Autónomo reforzado.

"Preservar y reforzar este organismo en su naturaleza de Organismo Autónomo 100% público es la mejor forma de garantizar que esa labor continúe al servicio de la ciudadanía", explican en un comunicado.

Así, han pedido a Cultura la dotación económica y los instrumentos necesarios para "garantizar la promoción, protección y difusión" de la música, la danza, el teatro y el circo, así como del teatro del Siglo de Oro, la zarzuela, los ballets nacionales, el patrimonio musical y las creaciones contemporáneas diversas, igualitarias y plurales.

El pasado mes de febrero el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí planteaba a los sindicatos la posibilidad de configurar la institución como EPE, manteniendo su naturaleza pública pero con mayor autonomía de gestión. Según fuentes sindicales, Marti les informó de la nueva propuesta y les aseguró que "no va a haber privatización".

"El planteamiento del Secretario de Estado contrasta con el criterio sostenido públicamente por el propio Ministro de Cultura apenas un año antes, cuando defendía expresamente un INAEM 100% público. Confiamos en que el Ministerio recupere esa línea de coherencia institucional", explican ahora los trabajadores del INAEM.

La intención era replicar el modelo de instituciones como la Agencia de Instituciones Culturales de Andalucía (Junta de Andalucía) o el Instituto de Cultura de Barcelona ICUB (Concejalía de Cultura de Barcelona).

Los trabajadores del INAEM han asegurado que la configuración jurídica de la EPE introduce una "orientación" al rendimiento económico que "tensiona la función esencial" del servicio público cultural.

"La conservación y difusión del patrimonio, la promoción de propuestas artísticas diversas -incluidas las más arriesgadas o minoritarias- y el acceso de la ciudadanía a precios asequibles. Asimismo, abre la puerta a una progresiva sustitución del empleo público ganado por oposición y a la precarización de las condiciones laborales del personal técnico, artístico y administrativo que hace posible cada espectáculo", añaden.