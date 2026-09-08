Umberto Eco, Anish Kapoor y Maya Deren protagonizan la nueva temporada del Círculo de Bellas Artes

Cultura que ilusiona es el lema de una temporada que invita a la emoción y al compromiso, pero que, al mismo tiempo, alerta sobre El engaño. - CÍRCULO DE BELLAS ARTES

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Bellas Artes afronta su temporada 2026-2027 con nombres como Umberto Eco, Anish Kapoor, Dziga Vertov, Pere Portabella y Maya Deren como protagonistas de una programación que, bajo el lema 'Cultura que ilusiona', explorará las dos caras de la ilusión: su capacidad para emocionar y transformar la mirada, pero también para generar fascinación, engaño y autoengaño.

La nueva temporada nace tras un año marcado por el centenario de la actual sede del Círculo, un periodo de reflexión sobre el futuro de la institución que ha dado paso a una programación que reivindica el diálogo entre disciplinas, la convivencia de sensibilidades diversas, la experimentación y la creación de nuevos espacios de encuentro.

El eje de buena parte de la programación será la exposición 'El asalto de la ilusión', una coproducción con el Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona, con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell y Pascualín Estructures. Comisariada por Enric Puig Punyet, la muestra reivindicará el potencial del arte para seducir, pero también su capacidad para convertir esa fascinación en una herramienta crítica con la que desvelar los mecanismos que la producen y cuestionar las relaciones de poder que determinan nuestra percepción de la realidad.

La exposición reunirá trabajos de artistas contemporáneos como Anish Kapoor, A.A. Murakami, Nuria Güell, Lucrecia Dalt, Alain Josseau o Chico Amaral y planteará un recorrido escenográfico en torno a dispositivos como la perspectiva, el museo, la arquitectura, el teatro o el cine, que históricamente han contribuido a organizar la mirada y a definir qué se considera real.

La reflexión se extenderá a un amplio programa de actividades. En octubre arrancará 'La gran pantomima', un ciclo de debates organizado junto con el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad que analizará cómo determinadas realidades que organizan la vida colectiva son construcciones sociales que terminan percibiéndose como naturales. Política, arquitectura y filosofía serán algunos de los ámbitos desde los que se planteará la posibilidad de construir otras formas de entendimiento.

UMBERTO ECO, FIGURA DESTACADA

Entre los nombres propios de la temporada destaca el escritor y semiólogo italiano Umberto Eco, al que el Círculo dedicará el curso 'La ficción como laboratorio semiótico', dirigido por Rayco González. La programación recuperará así el pensamiento de uno de los grandes intelectuales europeos para profundizar en la relación entre ficción, signos y construcción de la realidad.

Ya en 2027 se estrenará 'Grandes ilusiones (y su cara B)', un conjunto de seis piezas audiovisuales concebidas junto con la Fundación Banco Sabadell en las que especialistas de distintas disciplinas desmontarán algunos de los grandes autoengaños contemporáneos, relacionados con cuestiones como la felicidad, la hiperconectividad digital o el deseo de alcanzar la inmortalidad.

También en 2027 tendrá lugar la tercera edición de 'Medicina y filosofía', organizada junto con la Sociedad Española de Cardiología, que reunirá a filósofos, cardiólogos y matemáticos para reflexionar sobre el papel de la ilusión en la medicina y los mecanismos del engaño perceptivo.

El Cine Estudio pondrá el foco en tres cineastas que cuestionaron la ilusión cinematográfica tradicional: Dziga Vertov, Pere Portabella y Maya Deren. A través de sus obras, el ciclo analizará cómo hacer visible el artificio de las imágenes y convertir el cine en una herramienta de conocimiento antes que de mero entretenimiento.

DEL 'SOLARPUNK' A LA ESCENA

Asimismo, la programación abordará la crisis climática y la desigualdad desde una perspectiva cultural y política con 'Solarpunk. Vida de rico para todes', que llegará en noviembre en colaboración con el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad. El encuentro combinará debates, videojuegos, música y performances para imaginar mundos deseables frente a los desafíos contemporáneos.

En artes escénicas, el Círculo presentará 'Arrebol. Nubes altas CH', una coproducción con La Mesa dirigida por Txemi Pejenaute que abordará la emergencia climática a través de cuestiones como la contaminación, las promesas de los milagros tecnológicos y los pequeños gestos de amor capaces de generar ilusión.

El programa se completará con propuestas como la Lectura Continuada del 'Quijote', 'Navidades con truco' y la 'Mesa Redonda de poesía joven y otras literaturas', dedicada a explorar cómo recuperar Internet como espacio para el descubrimiento, la conversación y el intercambio de ideas.

La temporada concluirá su recorrido internacional con 'La ilusión europea'. En mayo, el Círculo, en su condición de Casa Europa, reunirá a pensadores, creadores y artistas para interrogar el presente del proyecto europeo: qué permanece vivo de él, qué promesas continúan pendientes y qué futuro es todavía posible imaginar en común para el continente.

TEJER CIUDAD

El segundo gran eje de la temporada será 'Tejer ciudad', con la que el CBA propone generar vínculos entre personas de distintas generaciones y favorecer cruces inesperados entre disciplinas, como por ejemplo con el Refugio Climático, uno de los proyectos con los que el Círculo busca hacer de la ciudad y de su propio edificio espacios de encuentro y pensamiento compartido.

A este propósito de tejer ciudad responde también la Bienal Ciudad y Ciencia, que abordará en su quinta edición el binomio 'ciencia y democracia'. Organizada junto con el Ayuntamiento de Barcelona y con el apoyo de FECYT-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades- y la Fundación Banco Sabadell, tendrá lugar del 23 al 28 de febrero.

El tercer gran proyecto en este apartado es el Festival de las Ideas, organizado junto con La Fábrica, que volverá a convertir Madrid en un gran foro ciudadano en torno a un nuevo eje temático: Cuerpos. Del 17 al 20 de septiembre, algunas de las voces más relevantes del pensamiento contemporáneo -como Paul B. Preciado, Zadie Smith, Édouard Louis, Chantal Maillard o Eduardo Souto de Moura- reflexionarán sobre las dimensiones política, social, científica, artística y filosófica del cuerpo.

El tercer gran eje de la programación reúne bajo el título 'Imprescindibles' aquellas propuestas que el tiempo ha convertido en señas de identidad del Círculo, junto a otras llamadas a ocupar un lugar destacado en la vida cultural madrileña durante los próximos meses. Así, el 8 de octubre el Círculo entregará la Medalla de Oro al cocinero Andoni Luis Aduriz, en reconocimiento a la gastronomía como una forma de cultura con una profunda dimensión antropológica y social.

Además, la filósofa y politóloga Wendy Brown recibirá esta distinción por una trayectoria intelectual que ha enriquecido de manera decisiva la reflexión sobre los desafíos contemporáneos de las sociedades democráticas.