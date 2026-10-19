La Unión de Actores y Actrices llama al sector secundar la huelga general por la vivienda y por salarios que "no suben"

El actor Juanjo Artero atiende a los medios tras el registro de la convocatoria de la huelga general del 11 de noviembre, en la sede del Ministerio de Trabajo, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Actores y Actrices ha llamado a los profesionales del sector a que secunden la huelga general convocada para el 11 de noviembre y que acudan a las movilizaciones. Lo ha hecho al vincular la protesta con el acceso a la vivienda y con unos salarios que, según ha afirmado, "no suben" pese a que "han llegado las plataformas y se producen más teatro y más audiovisual que nunca".

Así lo ha trasladado su secretario general, Juanjo Artero, en una rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Trabajo y Economía Social este lunes. En ella han participado representantes de los sindicatos que convocan la huelga y han expuesto sus principales reivindicaciones y los motivos para secundarla.

Artero ha señalado que el derecho a la vivienda "compite contra fondos buitre y grandes especuladores" y que la "única arma" de los trabajadores son los salarios. Según ha indicado, estos no suben "pese a los datos económicos generales".

"El mercado de la vivienda es la lucha de David contra Goliat, pero en este caso David tiene una mano, una mano atada a la espalda", ha afirmado Artero.

El secretario general ha definido la huelga como "la herramienta de los trabajadores para conquistar el futuro" y ha explicado que, el 11 de noviembre, buscan "pararlo todo para que se escuche un clamor que lleva años atravesando nuestro país". Ha subrayado que convocarla es un paso "tan importante como difícil para las personas trabajadoras".

Asimismo, el actor ha afirmado que las razones de los actores "son las mismas que las del resto de sindicatos, pero sumamos la que implica la intermitencia". En este sentido, ha citado "giras cada vez más difíciles por la turistificación y ciudades cada vez más caras", así como "la imposibilidad de aportar un contrato indefinido para alquilar o para solicitar una hipoteca".

En el ámbito laboral, ha explicado que el salario de los profesionales de la interpretación "depende realmente de los días trabajados". "Con calendarios más exigentes y con menos días de trabajo vemos cómo la situación cada día es más difícil", ha añadido.

"Hago un llamamiento a los actores y actrices del país a que el día 11 de noviembre, estén trabajando o no, secunden la huelga, acudan a las movilizaciones y estemos al lado del resto de las personas trabajadoras del país", ha expresado Artero.