Uribes apela al "altruismo" de Carmen Thyssen para alcanzar un acuerdo sobre su colección

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Uribes, ha apelado al "altruismo" de Carmen Cervera para llegar a un acuerdo sobre la permanencia de su colección de arte en el Museo Thyssen-Bornemisza y que pasa "necesariamente" por la vuelta del cuadro de 'Mata Mua' de Paul Gauguin a la pinacoteca madrileña.

El titular de Cultura, en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, ha admitido que no ha retomado las negociaciones con la baronesa tras su toma de posesión como ministro, pero ha expresado su voluntad de reunirse con ella y "mirar hacia delante" tras la salida de la obra de Gauguin y otros cuadros del museo.

"No ha habido negociación propiamente dicha en estos meses, se produjo la salida (del Mata Mua) en diciembre y se resolvió en abril. Yo ya me lo encontré así, pero me reuniré con ella para hablar de cualquier acuerdo en relación a su colección", ha indicado del ministro quien ha recordado que durante años la baronesa cedió sus cuadros gratuitamente al Museo Thyssen.

"Ahora quiere algún tipo de renta", ha explicado Uribes quien también ha precisado que la situación actual no es la de 2019 en alusión a la crisis provocada por la alerta sanitaria. "Vamos a ver a qué acuerdo llegamos que pasa porque vuelva necesariamente el 'Mata Mua' y algunos de los otros cuadros, sino los ha vendido, y pasa por ser consciente de que estamos en un momento de una crisis seria y de que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la cultura resista", ha indicado.

Ha insistido, no obstante, que el Museo Nacional Thyssen Bornemisza es "intocable" y este litigio afecta exclusivamente a la colección privada de la baronesa.

TAUROMAQUIA

Respecto a los toros, Uribes ha reiterado su compromiso de seguir dialogando con el sector para conocer cuáles son sus preocupaciones. "Tienen todo mi respeto igual que los que los que tienen opiniones contrarias y quiero evitar el debate emocional y estar en el ámbito de la legalidad y el respeto a las personas", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que, a partir del próximo lunes, cuando comience la 'nueva normalidad' las comunidades autónomas serán las competentes para autorizar corridas de toros. "Existe un decreto en el que se fijan las tres condiciones que son el uso de mascarillas, la distancia de metro y medio y que no haya aglomeraciones", ha añadido.

Uribes se ha referido, también, a la polémica suscitada a raíz de las criticas del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton a la tauromaquia, ante lo que ha vuelto a pedir respeto. "Puede pensar lo que quiera, pero creo que no empezamos bien si ofendemos", ha reiterado el ministro.