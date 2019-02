Urroz cede el testigo a Maribel López en ARCO: "Con las obras, no siempre la que grita mucho es la que mejor canta"

Actualizado 20/02/2019 18:33:27 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carlos Urroz, que dejará de ser el director de ARCOmadrid cuando termine la próxima edición --el día 3 de marzo-- para ceder el testigo a Maribel López, ha asegurado que con las obras de arte "no siempre la que grita mucho es la que mejor canta" y que la selección de galerías se hace "en función de la calidad".

"Es verdad que hay esta sensación de que a veces las obras muy mediáticas y que salen en las portadas no son las de mejor calidad. ¿El que grita mucho es el que mejor canta? Pues no siempre, y eso el comité luego lo puede valorar: queremos piezas de calidad", ha explicado en una entrevista con Europa Press el director de ARCO, que se celebrará en Ifema del 27 de febrero al 3 de marzo.

En cualquier caso, Urroz ha explicado que "nunca se han enviado" directrices a las galerías sobre la presencia de una obra o no. En la edición anterior, la polémica surgió con 'Presos políticos', la pieza de Santiago Sierra que albergaba la galería Helga de Alvear y que el primer día fue retirada.

"No creo que eso vuelva a ocurrir, confío en que la dirección hable con nosotros primero, porque fue un golpe muy duro", ha señalado López, quien recuerda cómo vivió esa 'crisis' "en segunda línea". "Eso se subsanó, se pidieron disculpas y fue un error puntual, pero no hay voluntad de controlar las piezas", ha añadido Urroz.

De hecho, 'Presos políticos' volverá a estar este año en la programación de ARCO VIP, en Zapadores Ciudad del Arte. "(Sierra) es un artista que estará en la feria y, como todos, tienen derecho a visibilidad", ha defendido el codirector de la feria, quien recuerda que "no se trata de una cuestión de gustos".

"Yo he trabajado mucho con Santiago, sé muy bien como piensa y su manera de agitar a la sociedad. Hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras en las que no, pero tiene esa labor de agitador y hay que entender que los artistas que se dedican al tema político-social, su labor es sacudir a la sociedad, nos guste o no", ha apuntado.

PAÍS INVITADO EN 2021

López ha detallado algunas de sus líneas para futuras ediciones. Por ejemplo, ha adelantado que la fórmula alternativa de un año país invitado y al otro un concepto es algo que le "encanta", confirmando que para 2020 habrá un concepto --este año es Perú país invitado-- y para 2021 se volverá al país invitado.

La idea de la codirectora es "seguir mirando" a Latinoamérica dentro de estos invitados, aunque sin cerrarse a nada --"no es una obligación ni un compromiso firme"-- ha indicado, al tiempo que descarta por el momento la de añadir una nueva sede a ARCO --además de Madrid y Lisboa--. "Ahora mismo con Madrid y Lisboa estoy muy contenta y de aquí a unos años no miro esta posibilidad", ha aseverado.

López ha reiterado que su proyecto es "continuista" y que "no acaba de caer" en la feria. "Hemos llegado a este lugar juntos (con Carlos Urroz) y no son ideas ajenas. Quiero continuar en esta línea para que la feria se mantenga: si se tiene en cuenta que casi el 80% de las galerías repite, es a ellos a quien debemos cuidar", ha destacado.

URROZ, SIN DECIDIR SU FUTURO

La codirectora de ARCO ha reconocido sentirse "ilusionada, nerviosa y con un ataque de responsabilidad tremendo" ante el reto de dirigir la feria. "Ahora pienso que es lo mismo que venía haciendo, pero un poco más, aunque sé que me estoy autoengañando para estar más tranquila", ha indicado con humor.

Por su parte, Urroz, quien ha resaltado que todavía no ha tomado una decisión respecto a su futuro, ha insistido en que se le "seguirá viendo mucho por la feria". "Ahora tengo ofertas y conversaciones abiertas, pero no hay nada decidido, quiero un poco de tiempo para pensar. No tengo urgencia, pero tampoco me voy a tomar un año sabático", ha concluido.