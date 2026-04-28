Urtasun avanza que la medida del Estatuto del Artista que permitirá el uso de IA verá la luz en las próximas semanas

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España). Tras el apagón de luz que afectó a la Península Ibérica el pasado 28 de mayo, el Gobierno respond - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que la medida del Estatuto del Artista que permitirá el uso de la Inteligencia Artificial (IA) generativa en parte del trabajo de artistas -como por ejemplo los actores- verá la luz en las próximas semanas.

Así se ha pronunciado el ministro en el Pleno en el Senado, durante la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta del senador de PNV Igotz López Torre, sobre los avances del Estatuto del Artista.

Estas medidas que, según Urtasun, verán la luz próximamente forman parte de las modificaciones del Real Decreto que regula las relaciones laborales de personas artistas, técnicas y auxiliares en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales. En enero, el texto había vuelto a audiencia pública tras modificarse algunas disposiciones relacionadas con la IA. El objetivo de las mismas es regular el trabajo de menores en redes sociales, limitar la IA generativa e incluir la figura del coordinador de intimidad de forma obligatoria-.

Entre las novedades sobre IA, el Gobierno especificó que sí se permite el uso de la IA siempre y cuando sea en el marco del contrato de la obra que se vaya a realizar -película, proyecto musical u otros supuestos- y mientras que no sirva para sustituir el trabajo del artista.

Durante el debate, López Torre ha asegurado que desde que hace tres años se aprobó por unanimidad el informe para estudiar la elaboración del Estatuto del Artista -un informe que contenía 57 medidas concretas y 17 recomendaciones generales que abordaban en general las peticiones del sector- no ha habido avances.

Por el contrario, Urtasun ha aseurado que durante esta legislatura no "han parado" de llegar medidas, entre ellas, la Ley de enseñanzas artísticas, la intermitencia en el IRPF para los ingresos irregulares en la última reforma fiscal y las líneas de ayudas a estructuras de las asociaciones culturales.

Sin embargo, el senador vasco ha insistido en que desde el año pasado, en que hicieron la misma pregunta, no ha habido avances y ha puesto de manifiesto medidas pendientes como "un código de buenas prácticas, medidas en materia laboral, medidas en materia de seguridad, medidas en materia de protección de menores, medidas de seguridad social o de protección frente a la inteligencia artificial".