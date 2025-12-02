Urtasun inaugura la muestra de mujeres indígenas mexicanas en el MAN: "No hay que tener miedo a palabras como perdón"

1032858.1.260.149.20251202142403 El ministro de Cultura, Ernert Urtasun, durante una rueda de prensa tras su reunión en el Palacio de los Condes de Luna, a 26 de noviembre de 2025, en León, Castilla y León (España). El Teatro Emperador lleva casi dos décadas cerrado y degradado, convirti - Fernando Otero - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha inaugurado este martes la gran exposición sobre mujeres indígenas mexicanas 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), una de las cuatro sedes que acogen este proyecto. Así, Urtasun ha asegurado que no hay que tener miedo a palabras que "unen" como "perdón" o "diálogo".

"No le debemos tener ningún miedo a las palabras que nos unen y nos aproximan en tantos países y en tantas personas. Lo he dicho ya muchas veces: palabras como diálogo, perdón, encuentro, fraternidad. Porque todas esas palabras nos acercan y mejoran nuestras vidas y todas ellas constituyen el campo semántico de la cultura, que es ese terreno fértil donde siempre se anuncian los cambios y las transformaciones", ha apuntado el ministro durante la presentación.

Además, Urtasun ha explicado que esta exposición ha permitido un "acercamiento político necesario" entre ambos países y ha mandado un "cariñoso saludo" a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Es una exposición que tiene, por lo tanto, un sustrato importantísimo, reforzar los vínculos entre nuestros países y hacer posible que nos demos un abrazo a través de la cultura (...) Es en sí misma un acto de reconocimiento con el que devolvemos a culturas, saberes e identidades -injustamente relegadas- su lugar de centralidad. Un reconocimiento profundo, verdadero, que no evita señalar responsabilidades en las distintas desigualdades que se han producido", ha añadido.

Aunque ya fue el pasado 31 de octubre cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hizo una primera apertura de esta muestra en el Instituto Cervantes -otra de las sedes junto con la Casa de México en España y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza-, ahora el MAN abre al público íntegramente su parte.

Entonces, Albares aseguró que ha habido "dolor e injusticia hacia los pueblos originarios" del país, algo que es parte de la "historia compartida" que no puede negarse ni olvidarse.

"Como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla", apuntó Albares.

Así se han expresado ambos ministros en las diferentes inauguraciones después de que la presidenta de México afirmase que su Gobierno sigue esperando el perdón de España por el pasado colonial que formuló por carta su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI y que provocó varios encontronazos entre los dos países.

'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', que reúne 435 piezas cedidas por el Gobierno de Sheinbaum reúne cerca de 250 piezas en el Museo Arqueológico y algunas de ellas han salido de México por primera vez para la muestra. Según ha explicado una de las asesoras de la exposición, Adriana Velázquez -directora del Centro INAH Campeche- las piezas abarcan desde el año 1.400 a.C. -es el caso de algunas figuras de la cultura olmeca- hasta el siglo XXI -algunos de los textiles que se muestran en el Cervantes-.

En el MAN se muestra piezas que hacen referencia a muchas partes de la vida doméstica de las mujeres mexicanas -"tanto prehispánicas como actuales"- además de exponerse un segundo ámbito de sus vidas relacionado con el poder y la toma de decisiones.

Así, en la primera de las sedes, la Casa de México, las piezas que se exponen están relacionadas con el ámbito divino de las mujeres en las culturas maya, huasteca o mexica entre otras. En estas culturas las mujeres están vinculadas con el agua o con la noche y aspectos femeninos son representados continuamente en el arte, ya sea en figuras, en mosaicos o en textiles.

En el Thyssen descansan las joyas que decoraron el cadáver de la señora Tz'aka'ab Ajaw, que recibe el nombre de "reina roja" porque fue enterrada en cinabrio, lo que tiñó sus restos. Se trata de un hallazgo reciente, de hace 20 años. En el Cervantes se muestran las "historias tejidas".

La directora del Museo Arequeológico, Isabel Izquierdo ha explicado que hasta el 22 de marzo se podrán ver todas estas piezas -que provienen de hasta 31 lugares de México- que dejan ver a las mujeres como "guardianas de la memoria y de los saberes acestrales".

Por su parte, el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, ha agradecido a Sheinbaum su iniciativa para crear esta gran exposición y a Albares y a Urtasun, en reprsentación del Gobierno de España, por su "decidido apoyo" y su "abrazo" al proyecto.

"Que esta exposición nos inspire a seguir edificando desde el respeto y la admiración un futuro más justo, humano y consciente de la riqueza que nace de nuestra diversidad", ha apuntado Ordaz.