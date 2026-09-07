Urtasun inaugura en Sao Paulo 'El Thyssen te visita', una iniciativa para acercar el arte a la vida cotidiana

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto con el director gerente del museo, Evelio Acevedo; la embajadora de España en Brasil, Consuelo Femenía. - MUSEO THYSSEN

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado este fin de semana en Sao Paulo la exposición 'El Thyssen te visita', una iniciativa que busca llevar el arte a la vida cotidiana de las personas y poner de relieve el papel de la cultura como herramienta de conocimiento, educación y cohesión social.

El acto ha contado con la participación del director gerente del Museo Thyssen, Evelio Acevedo; la embajadora de España en Brasil, Consuelo Femenía; Santiago Herrero, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y Jochen Volz, director general de la Pinacoteca de São Paulo, en el marco de la participación de España como país invitado de honor en la Bienal do Livro São Paulo.

'El Thyssen te visita' es un proyecto que acerca la colección del museo a nuevos públicos mediante la instalación de cincuenta reproducciones de sus obras maestras en espacios abiertos y de tránsito, trasladando el arte fuera de las salas de exposición habituales. Además, la obra original 'El disco' (1918), de Fernand Léger, podrá contemplarse en las salas de la Pinacoteca en diálogo con su colección.

La iniciativa comenzó su recorrido en Brasilia, donde las reproducciones se instalaron en la Praça do Museu Nacional da República, entre el propio museo y la Biblioteca Nacional. El proyecto continúa ahora su recorrido en São Paulo, segunda sede de 'El Thyssen te visita', donde podrá visitarse hasta el 6 de diciembre, antes de trasladarse al Museo de Arte Moderno de Ciudad de México.

La propuesta pone de relieve la capacidad de la cultura para tender puentes entre sociedades diversas, unidas por profundos vínculos históricos, lingüísticos y humanos, construyendo nuestra comunidad como sólo la cultura puede hacer, y proyectándola hasta otros lugares del mundo y hacia el futuro.