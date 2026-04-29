Urtasun presenta la Oficina de Difusión de la Danza, "hito" para que la disciplina no sea "el hermano pobre" de Cultura

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). La sesión de control se centra en la política económica, la gestión de fondos europeos y la situación territorial. Los grupos pa - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado este miércoles en el Auditorio Nacional de Música la nueva Oficina de Difusión de la Danza (ODD), que ha definido como un "hito" y "un acontecimiento cultural de primera magnitud" para la danza y la creación interdisciplinar en España.

"La palabra hito no es una descripción banal sino una expresión definitoria de la relevancia de esta oficina. Un nuevo agente dinamizador que es, ya en su concepción, un acontecimiento cultural de primera magnitud. Esta oficina presenta además una singularidad, la de ser al mismo tiempo 'adagio' y culminación de un relato que en demasiadas ocasiones ha sido injusto con la danza, con las artes vivas y del movimiento y con su representatividad y peso en nuestras estructuras culturales, formativas y de exhibición", ha asegurado el ministro.

El titular de Cultura ha recordado que en una de sus primeras conversaciones con la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia, esta le instaba a que esta disciplina no podía "seguir siendo el hermano pobre" de Cultura.

Urtasun ha enmarcado la creación de la Oficina de Difusión de la Danza dentro de la reforma del INAEM que está acometiendo el Ministerio de Cultura. "Esta Oficina de Difusión de la Danza y la subdirección General de Danza y Creación Interdisciplinar, una demanda histórica del sector, apostará desde una forma muy destacada con los procesos creativos, las ciencias artísticas y el apoyo económico de las compañías y los profesionales", ha indicado.

Por su parte, la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Paz Santa Cecilia, ha explicado que la ODD nace con tres objetivos principales: impulsar la internacionalización, desarrollar proyectos de formación y transición profesional y fomentar la investigación y la creación en todo el territorio.

Santa Cecilia ha explicado que uno de los primeros retos al frente del INAEM fue dotar a la danza de un "peso específico" dentro del Ministerio de Cultura, lo que ha desembocado en la creación de una estructura propia dedicada exclusivamente a este ámbito. "La danza ya tiene una habitación en el Ministerio", ha afirmado.

OBJETIVOS

En el eje de la internacionalización, la ODD pondrá en marcha como primer proyecto un "foco ibérico" dedicado a la creación de España y Portugal en la Bienal de la Danza de Lyon, una de las citas internacionales de referencia del sector, con la participación de programadores, directores de festivales y jóvenes artistas. El objetivo es actualizar la presencia de la escena coreográfica española y portuguesa en este contexto y crear un marco estable de colaboración con el tejido profesional francés.

El segundo gran bloque de trabajo será la formación, entendida como complemento a la enseñanza reglada y como acompañamiento a los bailarines en su transición profesional. Para ello, la Oficina impulsará laboratorios de creación y programas formativos en áreas clave para las compañías que "no se ven en el escenario", como gestión, digitalización, comunicación, buenas prácticas o derechos laborales.

El tercer pilar de la ODD será el impulso a la investigación y la creación, mediante residencias artísticas y proyectos en red con otros centros y entidades. El primer programa de residencias en red se desarrollará junto a La Caldera, en Barcelona.