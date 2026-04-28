Urtasun subraya que el mantenimiento del patrimonio español es una labor "extremadamente importante"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha inaugurado este martes la exposición 'Hispania Nostra. 50 años comprometidos con el patrimonio', organizada por la asociación Hispania Nostra, y ha defendido que el mantenimiento del patrimonio cultural español es una labor "extremadamente importante".

"España es uno de los países con mayor patrimonio en el mundo. Por lo que su mantenimiento es una labor extremadamente importante", ha señalado Urtasun en un acto que ha tenido lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Aunque el ministro no se ha referido a ello, una de las últimas polémicas en relación a la conservación del patrimonio es la vivida en Santiago de Compostela por unos tubos colocados en las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos, considerado Bien de Interés Cultural (BIC), frente a la Catedral de la ciudad.

La colocación de los tubos ha generado controversia porque algunos de ellos salen por las bocas o por la parte trasera de las gárgolas situadas en la parte superior del edificio. El equipo de Patrimonio de la Xunta de Galicia y los arquitectos contratados para el proyecto ya han anunciado que buscarán otra fórmula para reducir el impacto visual.

Durante el acto de ingaurucación, el ministro ha defendido que el mantenimiento del patrimonio español se basa en dos pilares "fundamentales". En primer lugar, ha destacado la cooperación institucional entre el Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos, "independientemente del color político". "El nivel de implicación y colaboración es total y absoluta entre todas las administraciones y es un valor a cuidar", ha afirmado.

En segundo lugar, ha destacado el trabajo que realizan asociaciones como Hispania Nostra. "Es fundamental vuestra labor", ha indicado.

PIDEN LA MEDALLA DE ORO PARA HISPANIA NOSTRA

Por su parte, la presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda, ha pedido a Urtasun que Hispania Nostra reciba la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes al conseguir "sobrevivir" a 50 años de trabajo "ininterrumpido".

"Señor ministro, sé que conoce el compromiso de nuestra asociación por la conservación y la difusión del patrimonio y conoce el aprecio y respeto que las instituciones europeas sienten por nuestro trabajo en España. Por eso creo que podemos soñar con que este año tan especial, en el que se celebra que una asociación filantrópica haya conseguido sobrevivir durante 50 años de trabajo ininterrumpido en favor del patrimonio cultural y natural, sea premiada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Se lo pedimos, ministro", ha pronunciado Pereda.

La presidenta ha explicado que la muestra trata de hacer "intrahistoria" con una mirada de satisfacción por los logros realizados por la entidad, y también es una "excusa" para reconocer a las personas que han colaborado en esta tarea.

"La muestra cuenta la historia de nuestros 50 años y cómo lo hemos conseguido. Pretendemos contar una historia atractiva a través de paneles y vídeos interactivos. La conservación del patrimonio es una responsabilidad que corresponde al conjunto de la sociedad", ha agregado.

La muestra propone una reflexión sobre el valor del patrimonio como legado común, herramienta educativa y elemento esencial para comprender el pasado, interpretar el presente y construir el futuro. El recorrido expositivo incorpora contenidos audiovisuales e interactivos que invitan al visitante a profundizar en la relación entre sociedad, cultura e identidad.

La exhibición está pensada para itinerar por distintas ciudades españolas y cuenta con el mecenazgo de la Fundación ACS, el apoyo de Acción Cultural Española y la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.