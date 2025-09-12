Visitas virtuales gratuitas para centros educativos, el nuevo proyecto digital del Museo Thyssen-Bornemisza

L Museo Nacional Thyssen-Bornemisza quiere acercar su colección a las aulas de todo el mundo de forma virtual este curso 2025/2026, por lo que el área de Educación del museo ha estrenado un proyecto que permite a colegios hacer visitas guiadas digital - EL MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza quiere acercar su colección a las aulas de todo el mundo de forma virtual este curso 2025/2026, por lo que el área de Educación del museo ha estrenado un proyecto que permite a colegios hacer visitas guiadas digitales a la colección permanente.

Estas visitas están especialmente diseñadas para estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato y como novedad, con motivo de su lanzamiento, este programa será gratuito durante todo este año académico.

A través de cuatro itinerarios temáticos, esta iniciativa propone descubrir gran parte de la historia del arte occidental a partir de algunas obras maestras del museo. La plataforma permite explorar de forma autónoma las diferentes salas desde cualquier dispositivo y sin necesidad de salir del aula.

Además, se puede interactuar con cada una de las pinturas del recorrido y descubrir contenidos adicionales como la técnica, el contexto histórico o la biografía del artista.

Así, cada uno de los recorridos está dedicado a un estilo o etapa artística concreta: Renacimientos, Impresionismos, Pintura estadounidense y Vanguardias históricas. La investigación y el diseño de los contenidos, disponibles únicamente en español, han sido realizados por Ana Valtierra, profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid.

Para la etapa del renacimiento, de Florencia a Europa, el itinerario propone un paseo por ocho pinturas que muestran las características esenciales se esta época. Luego, a través de diez obras de artistas como Gauguin, Degas o Morisot, se muestra las innovaciones del Impresionismo.

El Thyssen alberga una de las coleccionistas de arte norteamericano más importantes de Europa, asegura en un comunicado. Además de nombres como Rothko o Roy Lichtenstein, en este recorrido, compuesto por ocho obras, se presentan otros artistas estadounidenses que contribuyeron a construir la identidad de un arte propio "americano", como hicieron en el siglo XIX Thomas Cole y Charles Ferdinand Wimar, o Edward Hopper en el XX.

Desde principios del siglo XX hasta el comienzo de la II Guerra Mundial, las vanguardias históricas destruyeron el canónico concepto de imagen para dar lugar a nuevas y revolucionarias representaciones de la realidad. Este itinerario explora a lo largo de 10 pinturas algunos de estos movimientos artísticos, como el cubismo, de mano de Picasso, el expresionismo, con Kirchner, y la abstracción, con Kandinsky, entre otros.