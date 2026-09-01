La actriz Miriam Garlo publica 'Volar con un ala rota', una novela autobiográfica sobre la identidad sorda

Archivo - La actriz Miriam Garlo posa tras recibir el Goya a Mejor Actriz Revelación por 'Sorda', en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz Miriam Garlo publica este jueves 3 de septiembre su novela de carácter autobiográfico 'Volar con un ala rota' (Roca Editorial), una obra vinculada al universo de la película 'Sorda' que aborda el debate sobre la representación, la accesibilidad y la comunicación de las personas sordas.

Así, la narración sigue la trayectoria de Sakia, que pierde la audición en la infancia, se educa en un entorno oyente recurriendo a la lectura de labios y descubre en la etapa adulta la lengua de signos.

A través de este personaje, el libro refleja las barreras de accesibilidad en los ámbitos educativo y cultural, así como el proceso de construcción de la identidad y la relación con el arte y el entorno familiar.

Garlo es doctora en Bellas Artes, investigadora y se ha alzado este año con el Premio Goya a mejor actriz revelación por su trabajo en el largometraje 'Sorda', dirigido por Eva Libertad.