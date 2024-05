Alejandro Jodorowsky, sobre 'Dune' de Villeneuve: "No me meto en obra ajena, yo podría haber destrozado ese libro"

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor y cineasta Alejandro Jodorowsky, quien publica nuevo libro 'La voz del maestro' (Siruela), ha pedido no ser preguntado por la saga de películas de 'Dune' de Denis Villenueve porque no se mete "en obra ajena", recordando su proyecto fallido de rodaje inspirado en los libros de Frank Herbert.

A mediados de los 70, Jodorowsky comenzó un proyecto para llevar a la gran pantalla 'Dune', que incluía la participación de personalidades como Dalí u Orson Welles en los papeles principales. Tras cinco años, no pudo llevarse a cabo debido a la falta de presupuesto para poner en pie lo planificado.

"No se pudo hacer, pero marcó a mucha gente", ha explicado este miércoles durante su visita a Madrid -a sus 95 años y tras nueve años sin visitar la capital española- en la que también ha aprovechado para mostrar su nuevo documental 'Psicomagia: un arte para sanar' durante dos días ante 2.000 personas en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.

En cualquier caso, Jodorowsky ha afirmado que no verá las nuevas versiones rodadas por Villenueve estos últimos años, con Zendaya y Timothée Chalamet como protagonistas, porque no va a estar "ni en lucha con nadie ni dando méritos a nadie". "Me han llamado muchas veces para opinar, déjenme tranquilo y yo dejaré tranquilo a 'Dune'. No tengo nada que ver con esa historia, también podría haber destrozado la obra", ha remarcado.

Incluso ha afirmado que desconoce a David Lynch -el director responsable de una primera versión cinematográfica en 1984- y que no va a entrar "en competición" con ningún otro cineasta. "Lo ignoro simplemente", ha añadido, para luego defender su proyecto cinematográfico, que no tiene "nada que ver" con el cine.

"Lo hice con personajes de gran efervescencia, un grupo de personas que valía por lo diferente. En mi película, el héroe era el planeta que luchaba por la libertad y se libraba de la galaxia", ha remarcado, para luego criticar la actual industria del cine, "puro entretenimiento".

"El cine actual no da nada y Hollywood es veneno: dependiendo de cuánto dinero tienes haces la película", ha lamentado. En su libro, Jodorowsky reflexiona con pequeñas 'píldoras' sobre la salud, el amor, la psique y también el estado actual de la sociedad, afirmando por ejemplo que "lo que le sucede al planeta, repercute al espíritu".

LA GUERRA EN ISRAEL Y ORIENTE PRÓXIMO

En este sentido, al ser preguntado sobre cómo está influyendo la guerra en Israel a los espíritus, Jodorowsky le ha dado la vuelta a la cuestión. "Es al revés, el espíritu repercute en la guerra porque las guerras las creamos nosotros", ha explicado, para luego apuntar a su 'solución' al conflicto.

Para el escritor chileno, para que algo cambie "hay que quererlo" y eso se lo lleva a Oriente Próximo, donde no hay que esperar que la guerra "cambie a la gente". "Sería facilísimo evitar la guerra: simplemente ponerse de acuerdo", ha apuntado el autor, aludiendo al concepto de 'sincronicidad'.

Entre otras opiniones --"es imposible conocer la verdad, yo no la tengo", ha asegurado-, Jodorowsky se ha mostrado contrario a la ciencia porque "no da soluciones" y también ha negado la existencia de los países, porque "son creencias e ilusiones". "La única realidad es el planeta Tierra", ha concluido.

Random House publicará también este 30 de mayo, en el sello DeBolsillo, tres de las obras más importantes de Jorodowsky, 'Psicomagia', 'La vía del Tarot' y 'Manual de psicomagia'. El escritor chileno se ha identificado a sí mismo como "poeta y artista".