Ane Zubeldia Magriñá, Premio Nacional Poesía Joven: "Hay que defender el derecho a la vivienda, también desde la poesía"

El Ministerio de Cultura concede el Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández' 2026 a Ane Zubeldia Magriñá - MINISTERIO CULTURA

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ane Zubeldia Magriñá (Ane García López), Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández' 2026 del Ministerio de Cultura por 'kontra' (Susa Literatura), ha señalado que "ser poeta no excluye de tener opiniones políticas, hay que pronunciarse". En este sentido, ha hecho hincapié en que está "totalmente de acuerdo" con las manifestaciones por la vivienda que se están produciendo en los últimos días.

"Creo que es un derecho y que hay que defenderlo desde todas las esquinas, desde la poesía también", ha recalcado en declaraciones a Europa Press tras conocerse la concesión del galardón.

La poeta ha recordado que ella nació en Hondarribia (Guipúzcoa), "un pueblo costero y muy bonito" donde "en este momento es imposible encontrar un alquiler a precios razonables y la compra de las viviendas está disparada".

"No es un fenómeno que suceda solo en las grandes ciudades, que es verdad que sí, pero en las zonas turísticas lo estamos sufriendo mucho y yo misma no vivo allí porque no ha sido una opción para mí quedarme", ha indicado.

Zubeldia Magriñá ha recibido la noticia del galardón mientras estaba en una reunión con unos compañeros con los que está preparando "una cosa pequeña". Entre ellos estaba su compañera en Mejillón Tigre, el colectivo con el que hace distintos espectáculos de poesía. "Ha sido muy bonito que ya estuviera ahí, por casualidad, cuando me han llamado y he recibido la noticia", ha reconocido.

Por otro lado, la poeta ha apuntado que ella escribe en euskera y ha reconocido que "es verdad que el sistema de los que escriben en euskera no está tan igual insertado, no nos conocemos tanto con la otra gente de la lista" de premiados. Sin embargo, ha admitido haber reconocido nombres y haber dicho: "He leído mucho a esta persona y la admiro mucho".

"Siempre he admirado mucho a los poetas del 27 y que el premio lleve el nombre de Miguel Hernández, me hace mucha ilusión", ha apostillado.

Además, ha señalado que dedica el libro a sus abuelas, cuyos apellidos --Zubeldia Magriñá-- utiliza para firmar sus obras literarias, así como a todas las compañeras que se ha encontrado por el camino.

"La poesía es un acto un poco más solitario, pero tengo muy claro que la poesía sucede en muchas conversaciones, muchos paseos y muchos lugares que visitamos con otra gente, en espacios que otra gente construye para que nosotras podamos contemplar y tener el tiempo y los recursos para escribir. Y creo que solo voy a dedicar a eso porque sin eso el libro no existiría", ha asegurado.

A efectos prácticos, Zubeldia Magriñá dedicará los 30.000 euros con los que está dotado el galardón en "tener tiempo". "Al final los recursos económicos creo que es para lo que sirven, para seguir escribiendo en este caso", ha reconocido.

En este sentido, ha señalado que si bien ahora mismo está "bastante parada", "adivina" la forma que puede tomar su siguiente obra. "Creo que los recursos se van a ir ahí a tener el espacio mental y el tiempo físico para poder dedicárselo, no solo a escribir sino a pensar y a hacer todas las cosas necesarias y contemplativas que hay que hacer para poder escribir", ha detallado.