La Biblioteca Nacional de España recibe el legado del escritor Raúl Guerra Garrido

Archivo - El escritor Raúl Guerra Garrido - CONTACTO - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España ha recibido una donación con el fondo personal del escritor Raúl Guerra Garrido, compuesto por más de 2.700 documentos.

Entre ellos, ha explicado la entidad en un comunicado, está el borrador autógrafo y los posteriores borradores mecanografiados de la obra 'Lectura insólita de El Capital', que obtuvo el Premio Nadal en 1976.

También se encuentra en este fondo el borrador de la última novela del Premio Nacional de las Letras Españolas 2006, 'Demolición', que fue publicada en 2018. Asimismo, la BNE ha recibido más de 900 cartas de políticos, editores, escritores y traductores.

El archivo ha sido "donado generosamente" por la viuda del autor, María Teresa Espinosa y consta de más de 170 manuscritos y mecanoscritos de obra propia, con anotaciones de su puño y letra; un centenar de documentos de índole profesional, judicial, mercantil, familiar y personal; apuntes y notas de investigación; recortes de prensa y más de 500 piezas de documentación gráfica.

Esta correspondencia refleja muchas de las relaciones profesionales y de amistad de Guerra Garrido y entre los remitentes figuran compañeros y colegas escritores como Camilo José Cela, Miguel Delibes, Antonio Gala, Félix Grande, José María Merino o Joan Juaristi, entre otros.

También intercambió misivas con editores como José Manuel Lara Hernández y José Ortega Spottorno; o con políticos como Felipe González, Alfonso Guerra, Eduardo Sotillos, Ramón Jáuregui o Carmen Alborch.