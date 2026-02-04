La Caja de las Letras del Cervantes recibe el legado de Manuel Vilas: 20 diarios o un ejemplar en chino de 'Ordesa'

El escritor Manuel Vilas muestra uno de los veinte diarios personales legados al Cervantes antes de meterlo en la Caja de las Letras, tapando con su mano las páginas, cuyo contenido es secreto hasta 2051. - INSTITUTO CERVANTES / VALENTINA DELUCA.

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido este miércoles el legado del poeta Manuel Vilas, que ha incluido 20 de sus diarios personales, fotos, cartas o un ejemplar en chino de su libro 'Ordesa'.

Vilas, que ha estado presente durante el acto acompañado por director del Cervantes, Luis García Montero, y por la novelista Ana Merino, ha explicado que la caja no se podrá abrir hasta 2051, razón por la que deja cuadernos con sus experiencias más personales.

"En estos diarios cuento encuentros con escritores, cosas que me han pasado con escritores, escenas íntimas de carácter matrimonial y toda la sentimentalidad personal y privada de un escritor que está intentando hacerse un hueco. Que sufre mucho, también, porque está intentando publicar. El típico aprendizaje de un escritor en ciernes que no sabe, que sufre dudas. Todo eso pensaba que era un legado estupendo para generaciones futuras, si es que mi obra en el futuro tiene interés", ha explicado Vilas.

El legado del autor se completa con dos discos duros con información digital relevante de sus ordenadores de trabajo; cartas personales de Merino cuando se casaron; una carpeta con fotografías y cartas de amor personalizadas; el 'Manual del perfecto vendedor', perteneciente a su padre; un posavasos con la imagen del escritor Franz Kafka y un CD del álbum 'A Life in Music', del músico estadounidense Lou Reed.

La edición en chino de 'Ordesa' ha sido celebrada por el director de la institución, que ha asegurado que se trata de una Para "novela memorable sobre el diálogo generacional" en el que se descubre "la belleza de los adioses". "Y el Instituto Cervantes busca en esta Caja de las Letras esa belleza y ese diálogo generacional para decidir las mejores herencias de nuestra vida cultural", ha añadido.

Por su parte, Vilas ha calificado como "excelente" la idea de encapsular algunos objetos en "un viaje del tiempo", tema que siempre le ha "preocupado" y que así lo ha reflejado en sus obras.

"Por eso esta Caja de las Letras me parece fascinante. Y me parece un reciclaje que es poesía pura: cambiar la custodia del dinero por la custodia de la palabra en el tiempo", ha apuntado.