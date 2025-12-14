La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe mañana el legado del pueblo gitano

Archivo - Recepción del legado 'in memoriam' de Carmen Martín Gaite, en el Instituto Cervantes, a 17 de marzo de 2024, en Madrid (España). La Caja de las Letras se abre por el centenario de Carmen Martín Gaite para recibir su legado in memoriam. Martín Ga - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibirá el próximo lunes 15 de diciembre un legado en conmemoración del sexto centenario de la llegada en 1425 a España del Pueblo Gitano. "Desde entonces ha enriquecido con sus aportaciones la cultura y la historia del país", añade el Cervantes en un comunicado.

En el acto de entrega participarán el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la secretaria de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Rosa Martínez Rodríguez.

Además, acudirá la vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Carmen Santiago Reyes; el escritor y profesor Jesús Salinas Catalá; y el director de teatro, escritor, dramaturgo y productor Francisco Suárez Montaño.