'Caperucita en Manhattan' llega al cómic por primera vez gracias Ediciones Siruela en el centenario de Martín Gaite

La Novela De Carmen Martín Gaite 'Caperucita En Manhattan' Será Adaptada Al Cómic Por Primera Vez Gracias Ediciones Siruela, Justo Cuando Se Cumplen 100 Años Del Nacimiento De La Autora. - EDICIONES SIRUELA

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La novela de Carmen Martín Gaite 'Caperucita en Manhattan' será adaptada al cómic por primera vez gracias Ediciones Siruela, justo cuando se cumplen 100 años del nacimiento de la autora.

Así, las encargadas de llevar el clásico moderno de la literatura juvenil a la novela gráfica son las ilustradoras Helena Bonastre y la escritora Catalina González Vilar.

Las autoras de esta versión, que llegará a las librerías el próximo 8 de octubre, han utilizado fragmentos extraídos de la obra original. Además, rinden homenaje a las ilustraciones que Martín Gaite realizó para la primera edición del libro.

En el centenario del nacimiento de la autora, Bonastre y González Vilar han realizado el trabajo "respetando el personalísimo estilo de la obra original" e introduciendo guiños a las ilustraciones de aquella versión que acercarán la obra a todos los públicos, "sin importar la edad", explica la editorial.

'Caperucita en Manhattan' ha vendido más de 600.000 ejemplares desde su publicación en 1990 y ha sido traducida a quince idiomas. Es considerada un clásico de la literatura infantil y juvenil. "Una novela iniciática, llena de humor, ternura y rebeldía, que refleja con maestría los miedos, los sueños y las contradicciones de una moderna Caperucita que vive en la Nueva York de los años ochenta", termina Siruela.