Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de Historia: "Lo peor que ha pasado en España fue la invasión de Francia"

"No hay manera de acabar con la Leyenda Negra", dice al presentar el ciclo 'Biografías e Historia' de la Fundación Banco Santander

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, ha asegurado este martes 17 de mayo que "lo peor" que ha pasado en la Historia para España fue "la invasión" de la Francia napoleónica, un suceso que a su entender marcó el devenir de las colonias en América y su posterior independencia.

"Fueron seis años de guerra y dejaron un país destrozado, ha sido lo peor que nos ha pasado", ha remarcado Iglesias durante la presentación del ciclo de conferencias Biografías e Historia, organizado por la Fundación Banco Santander y que a partir del 18 de mayo y hasta el 7 de junio abordará la independencia de América en su bicentenario.

La historiadora se ha mostrado contraria a la postura académica que habla de "una Guerra Civil" en España con los sucesos del 2 de mayo en 1808. "Eso no ocurrió en España, porque se trataba de una guerra contra un país invasor. De hecho, no se debería llamar Guerra de la Independencia, porque no se perdió la soberanía", ha remarcado.

Además, considera ese período desencadenante de los posteriores acontecimientos en América Latina. "No puede haber un Rey sin el respaldo del pueblo, eso lleva a un vacío de poder y en la Historia estas situaciones suponen siempre un grave problema", ha señalado la directora de la RAH.

En el caso de las colonias de España en América, tampoco se muestra partidaria de hablar por una 'Guerra de Independencia'. "Es una lucha por la legitimación del poder: no es la lucha por la libertad la que lleva a la desagregación, sino al revés, un conflicto político-económico lleva a las ideas revolucionarias por la libertad", ha apuntado la historiadora.

"El tópico de las Indias contra España como dos bloques enfrentados es falaz. Aquí sí son guerras civiles que se convierten en guerras por la independencia, porque en América los españoles que iban allí no tenían esa idea de nación: sí de patria o pueblo, pero no nacionalista. Esa exaltación a posteriori se produce para buscar una identidad", ha defendido.

ESPAÑA NO DEBE PEDIR PERDÓN "DE NINGUNA MANERA

Iglesias ha repasado el proceso revolucionario a lo largo de su intervención y considera que España "de ninguna manera" debe pedir perdón por sus actuaciones en el continente americano. "No se trata de pedir perdón por cosas pasadas de las que no somos responsables, esos son motivos espurios del presidente de México, López Obrador. Se hizo lo que se pudo con aciertos y errores", ha remarcado.

Para la académica, por ejemplo, la actuación de España en las Indias se produjo con "un sentimiento de pertenencia" a esos lugares. "Nunca hubo rapiña como sí se produjo en otras sociedades coloniales y buena muestra de ello es que España no tiene un museo de ese tipo", ha afirmado.

Iglesias lamenta que exista todavía esa "Leyenda Negra" en torno a España y que "no haya manera de acabar con ella". "Se está combatiendo desde los historiadores, también los americanos, pero es pura política y es difícil ir contra ello y tener calado tanto en los políticos como en el público. Es algo que habría que introducir en la educación", ha advertido.

En 2022 se cumplen 200 años desde la culminación de varias independencias en Hispanoamérica, iniciadas con la de Colombia en 1810. A lo largo de 1821, países centroamericanos como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Panamá se constituyeron como repúblicas independientes tras más de tres siglos de pertenencia a la Monarquía Hispánica.

Carmen Iglesias abrirá el ciclo de conferencias 'Biografías e Historia' y participarán también la académica Carmen Sanz, el profesor argentino, autor de 'Madre Patria', Marcelo Gullo, y Jaime Olmedo, director del Diccionario Biográfico. Comenzará el 18 de mayo en el canal de YouTube de la Fundación Banco Santander, y cada semana estará disponible una nueva charla.