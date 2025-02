Un cartel de Bea Lema, premio Nacional del Cómic, seleccionado por el Ministerio para el III Día del Cómic y del Tebeo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una obra de la ilustradora y autora de cómic Bea Lema, galardonada por su obra 'El cuerpo de Cristo' con el Premio Nacional del Cómic 2024, ha sido elegida como cartel del Día del Cómic que se celebrará el 17 de marzo.

Siguiendo la línea de la obra galardonada, Bea Lema ha diseñado para la jornada conmemorativa un cartel que, según el Ministerio, "arriesga en lo formal, con texturas, composiciones y con el bordado como técnica artística principal, que se ha convertido en su seña de identidad".

Sobre el proceso de creación, la autora ha explicado que comenzó "experimentando y buscando ideas a través de los bocetos en el cuaderno". "Cuando llegué a una imagen que me convencía, decidí plasmarla con la técnica del bordado, que es algo que vengo explorando desde hace tiempo". "A continuación, escogí la paleta de colores, aplicando diferentes tejidos y comencé a bordar. Para el pelo me decanté por un hilo flúor que me parecía un material interesante con el que trabajar y, por último, llegó la parte del diseño y de la maquetación", ha añadido.

El cartel se ha producido en todas las lenguas del Estado y está disponible para descarga de manera gratuita para su uso en bibliotecas, en aulas o de forma particular, en el portal temático que el Ministerio de Cultura habilita con toda la información relativa a la celebración del Día del Cómic 2025. Asimismo, la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura está trabajando en una agenda conmemorativa de actividades que se desarrollará en todo el territorio nacional en torno a la efeméride y que arranca hoy con la presentación de este cartel.

En 2022, el Gobierno declaró la celebración, cada 17 de marzo, del Día del Cómic y del Tebeo, como forma de reconocer el valor del cómic, el peso de su historia y su importancia en el contexto actual, su diversidad, creatividad y calidad. La fecha se escogió en homenaje al día de inicio en 1917 de la publicación de la revista de historietas 'TBO', que popularizó el modelo editorial de manera expansiva en España y dio nombre al propio fenómeno.

Se trata de una de las iniciativas con las que el Ministerio de Cultura está trabajando para fortalecer el sector del cómic en los últimos años. También destacan, entre otras, la reciente presencia de España como País Foco en el 52º Festival del Cómic de Angulema, que contó con la participación de más de 100 profesionales de todos los ámbitos (creadores, editores, investigadores, traductores...); o el desarrollo de una nueva línea de ayudas específicas para los creadores de cómic.