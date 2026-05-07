Convocado el IV Premio de Ensayo Sapientia Cordis, dotado con 15.000 euros

Convocado el IV Premio de Ensayo Sapientia Cordis - CEU

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

CEU Ediciones, el sello editorial de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, ha lanzado la convocatoria del IV Premio de Ensayo Sapientia Cordis.

Los participantes podrán presentar una obra inédita, escrita en español y con una extensión máxima de 80.000 palabras, según las bases del Premio.

El plazo para presentar las obras finaliza el 13 de septiembre de 2026 y el ganador del premio, que se comunicará durante el mes de febrero, recibirá una dotación económica de 15.000 euros y la publicación de su obra por CEU Ediciones. Los participantes podrán presentar una obra inédita, escrita en español y con una extensión máxima de 80.000 palabras.

El jurado está compuesto por personalidades relevantes del mundo de la cultura como Gabriel Albiac, María Calvo, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Freire y María San Gil.

El Premio de Ensayo Sapientia Cordis valora obras que, desde la ciencia, la técnica y el arte, plantean las preguntas fundamentales del ser humano y que ayudan a encontrar respuestas integrales que consideren la complejidad y la belleza de la existencia.

En definitiva, se trata también que estos ensayos distingan la profundidad de lo humano, libre de restricciones ideológicas o cientificistas.