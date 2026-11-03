Cristina Fernández Cubas, séptima mujer en ganar el Premio Cervantes y cuentista "fascinada" por el género

La escritora Cristina Fernández Cubas durante la conferencia ‘Una habitación en sombras (Los claroscuros de la escritura)’, en el Cuartel de Inválidos y Voluntarios a Caballo, a 6 de julio de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La española Cristina Fernández Cubas se ha alzado este martes con el Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes', correspondiente a 2026 --el más prestigioso galardón de las letras en español-- tras una vida dedicada al cuento.

Precisamente, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que el jurado se lo ha otorgado por "la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español".

Así, la catalana se ha convertido en la séptima mujer en recibir este galardón, frente a 45 hombres. La primera fue la española María Zambrano en el año 1988 y a ella le han seguido la cubana Dulce María Loynaz en 1992, Ana María Matute en 2010, la mexicana Elena Poniatowska en 2013, Ida Vitale en 2018 y Cristina Peri Rossi, que fue premiada en 2021.

En todo caso, es la tercera escritora española en ganarlo y lo hace 16 años después de la última, Ana María Matute que lo recogió en 2010.

"EL CUENTO ME SIGUE FASCINANDO PORQUE LO ENCUENTRO MUY MISTERIOSO"

El pasado año 2025, Fernádez Cubas regresó al cuento tras una década con 'Lo que no se ve' (Tusquets), un volumen con seis relatos con temas como la identidad, los secretos infantiles y lo inexplicable.

"El cuento es un género que me sigue fascinando porque lo encuentro muy misterioso", defendía entonces en una entrevista con Europa Press, en la que la escritora reconocía que este género puede ser también "muy tiránico" y que la elaboración de cada uno es distinto.

Diez años después de 'La habitación de Nona', Premio Nacional de Narrativa, Fernández Cubas (Arenys de Mar, 1945) afirmaba que no es autora de libro por año pero que quizá en esa ocasión había "exagerado" un poco las pautas temporales.

"Solo escribo cuando me apasiona lo que quiero contar. Son 10 años, que se me han pasado volando. La vida va muy deprisa", dijo.

Los cuentos que componen 'Lo que no se ve' (Tusquets), su último libro, tienen en sus protagonistas mujeres de diversas edades --excepto 'Il Buco' que lo protagoniza un hombre--, una característica que siempre que le ha gustado de sus relatos, como el hecho de que sus protagonistas recuerden una época anterior.

En 2010, la autora ya defendía que el cuento no era un género literario menor y subrayó que "además exige un tipo de lector especial". Asimismo, consideró que se trata de una forma literaria "que no admite errores, ya que un solo párrafo puede estropear un cuento entero, por lo que todo debe estar medido, concentrado".

Así se expresaba ante unos 350 alumnos de ESO y Bachillerato en en el monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia, cuando les comentó que "el gusto por la lectura sólo puede transmitirse a través del entusiasmo". En cambio, con respecto la actividad literaria, señaló que "la escritura surge del descontento con lo que a uno le rodea".

La autora, que nació en Arenys de Mar (Barcelona), en 1945, sintió muy joven la llamada literaria y siempre tuvo la convicción de que acabaría siendo escritora. Aunque estudió periodismo y derecho en Barcelona, profesión que ejercería posteriormente. En 1980 publicó en Tusquets su primer libro de relatos, 'Mi hermana Elba' (1980).

Después llegaron 'Los altillos de Brumal' (1983), 'El ángulo del horror' (1990), 'Con Agatha en Estambul' (1994) o 'Parientes pobres del diablo' (2006), con la que obtuvo el Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos Publicado en España.

La recopilación de la mayoría de estos títulos publicada en 2008 como 'Todos los cuentos' recibió el Premio Ciutat de Barcelona de Literatura en Lengua Castellana, el Premio Salambó de Narrativa en castellano y el Premio Cálamo Libro del año.

Posteriormente, otro de sus libros de relatos, 'La habitación de Nona' (2015) mereció el Premio de la Crítica, el Premio Dulce Chacón y el Premio Nacional de Narrativa.

También ha escrito novelas como 'El año de Gracia' (1985), que inspiró al compositor Albert Sardá una ópera; 'El columpio' (1995) o 'La puerta entreabierta' (2013) con el seudónimo de Fernanda Kubbs.

Además, es autora de la obra de teatro 'Hermanas de sangre' (1998); del libro de memorias narradas, 'Cosas que ya no existen', (2001), con el que obtuvo el Premio NH de Relato Publicado Cinco estrellas, y del ensayo, 'Emilia Pardo Bazán' (2001).