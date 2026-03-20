Cultura amplía en 1,8 millones el presupuesto para ayudas a la promoción de lectura y edición de libros

Archivo - Sala de lectura de una biblioteca. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha aprobado cuantías presupuestarias adicionales para las subvenciones destinadas a la promoción de la lectura, las letras españolas y la edición de libros por valor de 1,8 millones de euros, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La partida de 2.194.800 euros destinada inicialmente a la promoción de la lectura y las letras españolas aumentará en 1.463.200 euros, el máximo previsto en la resolución inicial de la convocatoria.

Respecto a las cuantías económicas correspondientes a la convocatoria de ayudas a la edición de libros, también se producirá un incremento de la cifra inicial de 805.000 euros, que pasará a ser de 1.150.000 euros (+345.000 euros).