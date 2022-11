Dolores Redondo publica nueva novela: "Un premio Cervantes habla de ese selecto grupo al que me gustaría pertenecer"

La escritora recrea el Bilbao de los 80 en 'Esperando al diluvio'

BILBAO, 15 Nov. (del enviado especial de EUROPA PRESS Fran Serrano) -

La escritora donostiarra Dolores Redondo, que publica nueva novela negra, 'Esperando al diluvio' (Destino), ha asegurado este martes en rueda de prensa en Bilbao que la literatura es su "amor verdadero" y ha expresado un deseo.

"Un premio Cervantes habla de ese selecto grupo al que me gustaría pertenecer, ya que encuentran otra manera de narrar. Se dedican a crear un consumible y experimentar, a tratar de buscar otra vuelta de tuerca para hacerlo más hermoso, más trabajado y para entenderlo mejor", ha confesado en una entrevista con Europa Press en el Teatro Arriaga de Bilbao.

Así, la autora ha calificado su nueva novela como un "experimento literario", aunque ha advertido que aún es pronto para acuñar totalmente ese término, puesto que "es la punta de un iceberg" que se irá descubriendo "poco a poco".

'Esperando al diluvio' recrea la década de 1980 en Bilbao, cuando la ciudad, según la autora, pasaba una época oscura que vivirá en 1983 un verdadero diluvio que arrasará la ciudad. La trama narra la persecución hasta Bilbao de un asesino en serie de mujeres escoces, bautizado por los medios como John Biblia, en el Glasgow de finales de los 60 por un policía apartado del caso por sus graves problemas de salud.

Esta nueva obra llega en un momento de "aprendizaje" para Dolores Redondo, que ha recalcado que se siente como cuando publicó 'El Guardián Invisible' en 2013. "Me siento mucho más madura a la hora de escribir y más segura, pero también siento cosas muy similares a las que tenía entonces, la misma ilusión, mismos nervios. Me sostiene lo mismo, escribir mejor y eso es lo que busca en cada libro", ha explicado.

Al respecto, ha defendido que los escritores deben conectar con uno mismo y buscar aquello que les conmueve. "A mí por ejemplo no me apetece hablar de corrupción política pero me conmueven otros temas, como las injusticias contra los menores, los ancianos o los indefensos", ha señalado.

En este sentido, el lanzamiento de 'Esperando al diluvio' lo ha definido como "una fiesta" para los lectores y ha dejado claro que tiene "esa ilusión del que prepara algo nuevo".

DÉCIMO ANIVERSARIO

En 2023, Dolores Redondo cumple diez años desde su primera novela y ha asegurado que está "muy satisfecha" con la evolución que ha experimentado desde entonces. Una situación que "no esperaba pero sí que soñaba". "Los sueños tienen que ser grandes y tienen que ser casi imposibles", ha subrayado.

Sobre el futuro, concretamente dentro de otros diez años, la autora se ha exigido "no parar de escalar" y ha comentado que "no hay cima" y ha comparado su trayectoria profesional con los escaladores. "Los escaladores que se paran se mueren congelados aunque sea en la cima. Tras llegar a la cima, hay que bajar y hay que preparar bien la bajada y además, después de la cima, hay otra", ha manifestado.

En relación con su éxito profesional, Redondo ha asegurado que siente gratitud por ser una de las escritoras más reconocidas de la actualidad y ha afirmado que siente una "deuda de gratitud" hacia sus fans. "Soy capaz de visualizar a mis lectores entrando en una librería, viendo cientos de libros y me eligen a mí. Por eso, siento gratitud hacia ellos y está cimentado en afecto y amor", ha expuesto.

INICIOS

A pesar de gozar del reconocimiento social, la autora no olvida sus comienzos, en los que se sentía "invisible" y ha desvelado que los premios "tienen importancia, especialmente cuando avanza la carrera". "Al principio te dan mucha visibilidad, que es lo que más se necesita. Cuando eres desconocida, te sientes invisible. Yo pensaba que era muy difícil que alguien me viese y pusiese sus ojos sobre mi trabajo. Sobresalir me parecía imposible", ha recordado.

En esta línea, ha tildado sus comienzos de "duros" y "difíciles", aunque tras ganar varios premios, como el Planeta en 2016 por su obra 'Todo esto te daré', "sintío que la querían mucho". "Los premios son como una fiesta sorpresa de cumpleaños. El año lo vas a cumplir igual pero si alguien te prepara una sorpresa es algo muy bonito", ha señalado, para después agregar que "si no recibes el premio no pasa nada pero mejor si hay fiesta sorpresa".

CONSEJOS A LUZ GABÁS, PREMIO PLANETA 2022

Recientemente, Luz Gabás se ha proclamado ganadora del Premio Planeta 2022 por su libro 'Lejos de Luisiana', quien, además, es una gran amiga de Dolores Redondo, que como ha afirmado le preguntaba sobre cuándo sería su momento.

"Los dos años anteriores ya le decía por whatsapp que a ver cuándo se lo darían a ella. Este año volví a decírselo aunque Luz no confiaba. Pero cuando se conoció la noticia fue muy emocionante. Se lo merece, es una gran escritora, que cuenta unas historias que te envuelven y que te atrapan. Es una persona maravillosa", ha destacado.

También ha aconsejado a su amiga que "disfrute de todo lo que viene ahora" porque "es bueno si tienes buena actitud". "Me consta que las pequeñas incomodidades que pueden existir no lo serán para ella", ha señalado.