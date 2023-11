Eduardo Mendoza regresa con nueva novela, 'Tres enigmas para la Organización', el próximo 24 de enero

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor Eduardo Mendoza publicará el próximo 24 de enero su nueva novela 'Tres enigmas para la Organización' (Seix Barral), una narración "de intriga y detección que se adapta a las características actuales del género", sin renunciar al habitual sentido del humor del Premio Cervantes.

"Cuando acabé y publiqué mi última novela, decidí no volver a escribir obras de ficción. Pensé que ya eran muchas. Pero no es fácil abandonar un hábito adquirido en la infancia y sí era fácil saltarme una norma que me había impuesto yo mismo", ha señalado el autor tras el anuncio.

Mendoza ha señalado que "el resultado de tanta contradicción es esta novela", con la que se ha "divertido probando nuevos caminos". "Espero que la diversión alcance a otros y no me atrevería a decir que esta historia colectiva es un mero divertimento", ha apuntado el escritor catalán.

En 'Tres enigmas para la Organización', el autor ha "dejado hablar" a los personajes "como ellos quieran". "Si dicen algo políticamente incorrecto, no es culpa mía", ha remarcado Mendoza.

Mientras, la editora de Seix Barral, Elena Ramírez, ha reconocido que este nuevo trabajo es "una fiesta para el lector". "Basar una novela de detectives en una organización secreta perdida en la burocracia institucional y hacer responsable de una peligrosa investigación a un grupo de personajes que por separado son unos muertos de hambre, pero que juntos son invencibles, es una combinación tan hábil como genial", ha remarcado.

En 'Tres enigmas para la Organización', los miembros de una organización gubernamental secreta se enfrentan a la peligrosísima investigación de tres casos que tal vez estén relacionados entre sí, o tal vez no: la aparición de un cuerpo sin vida en un hotel de Las Ramblas, la desaparición de un millonario británico en su yate y las singulares finanzas de Conservas Fernández.

Creada en pleno franquismo y perdida en el limbo de la burocracia institucional del sistema democrático, la Organización sobrevive con apuros económicos y en los límites de la ley, con una reducida plantilla de personajes heterogéneos, extravagantes y mal avenidos.