Elia Barceló, Premio Nacional de Literatura Infantil: "¿Por qué no se preocupan igual de la cultura que de los bares?"

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Elia Barceló, que ha sido galardonada este martes con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2020 por su obra 'El efecto Frankenstein', ha señalado que le parece "muy bien" que sea "fundamental" que los bares y las terrazas estén abiertos, pero ha pedido que se preocupen igual por la cultura.

"¿Por qué no se preocupan igual de los teatros, de los cines o de las presentaciones de libros?", se ha preguntado la escritora en declaraciones a Europa Press.

En este punto, Barceló ha subrayado que le parece "un poco triste" que España dé la sensación desde fuera de que a los españoles "lo único" que les preocupa "es el cafetito o la cervecita". "La cultura me parece una cosa fundamental", ha sentenciado.

Por ello, la galardonada espera que la gente, tras haber estado encerrada en su casa por el confinamiento, "se haya dado cuenta de que lo que de verdad te salva cuando no puedes hacer cierto tipo de cosas es leer un buen libro, ver una buena película o tener acceso a través de Youtube a salas de conciertos". "Hasta ahora no te has dado cuenta de lo necesaria que era la cultura", ha sentenciado.

Asimismo, la autora ha apuntado que es partidaria de crear "una conciencia" porque, en sus palabras, la cultura "es un bien que hay que proteger". "Nos sirve a todos, es necesario que exista la cultura", ha concretado.

En su opinión, para mucha gente la cultura "siempre ha sido como el perejil en la ensalada, que si no se lo pones también está buena". "Hay que darle a la cultura lo que le corresponde y lo que se merece, que la gente se dé cuenta de que una civilización sin cultura no va a ninguna parte", ha dicho.

Para la escritora, la literatura "no debe educar", sino que "debe ofrecer un camino artístico y diferentes roles, posibilidades y hacer que los jóvenes y los menos jóvenes tengan diferentes posibilidades".

"¿Qué puedo hacer para que la sociedad vaya en la dirección correcta? Para eso sirve la literatura, porque te hace pensar y te estimula para darle una vuelta a las cosas", ha explicado Barceló.

En este sentido, ha añadido que es "muy importante" que los chicos y chicas se den cuenta de que la lucha de las mujeres para conseguir su lugar en la sociedad "ha sido muy dura".

'El efecto Frankenstein', con el que Barceló homenajea la obra de Mary Shelley, introduce al lector en el contexto social e intelectual del siglo XVIII, donde la presencia de la mujer era escasa o inexistente, según señalaba entonces el premio.

El lector se convierte en Nora, una estudiante de medicina del siglo XXI, que deberá cohabitar con esa sociedad y afrontar los choques culturales y dilemas morales de la época. "Quería que fuera una novela en la que se mostrara la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad", ha dicho a Europa Press la autora.

Sobre su obra, Barceló ha explicado que quería dar su propia versión sobre cómo ve ella al monstruo de Frankenstein. "Siempre me pareció que el monstruo es el que lo construye, es el auténtico monstruo, mientras que el pobre monstruo es una figura encantadora", ha precisado.

El jurado del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2020, presidido por la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, ha entregado el premio a Barceló "por su prosa fluida y madura, su trama perfectamente encajada hasta el final, y unos personajes que evolucionan a lo largo de la historia y están dotados de una profundidad que los hace creíbles".