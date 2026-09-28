El escritor Alejandro G. Roemmers invita a sumarse el 4 de octubre a "un abrazo por la humanidad"

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor y filántropo Alejandro G. Roemmers ha impulsado 'Un abrazo por la humanidad', una iniciativa que invita a personas de todo el mundo a abrazarse el próximo 4 de octubre como símbolo de encuentro y fraternidad, coincidiendo con la conmemoración de los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís.

La iniciativa nace como una llamada a "superar las diferencias culturales, religiosas, sociales e ideológicas" en un contexto internacional marcado por "los conflictos y la polarización", según ha informado en un comunicado.

"Quizá millones de abrazos no resuelvan por sí solos los problemas del mundo, pero pueden cambiar nuestros corazones", ha subrayado Roemmers, que invita a abrazar no solo a quienes se ama sino también a personas desconocidas, con quienes se mantienen diferencias, antiguos adversarios y personas de otras naciones, culturas, creencias o religiones.

Roemmers, reconocido con el Premio San Francisco de Asís de la Orden de los Hermanos Menores (O.F.M.), busca que esta conmemoración trascienda el recuerdo histórico y se convierta en una oportunidad para reflexionar sobre los vínculos humanos, de forma "que el 4 de octubre sea el principio de un nuevo futuro".