El escritor, dramaturgo y poeta Gonçalo M. Tavares, Premio Formentor de las Letras 2026

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor, dramaturgo y poeta Gonçalo M. Tavares ha sido galardonado con el Premio Formentor de las Letras 2026, como ha dado a conocer este martes el jurado de estos galardones, cuya convocatoria se recuperó en el año 2011.

Nacido en Luanda (Angola) en 1970, pasó su infancia en el norte de Portugal. Escritor, dramaturgo y poeta, es considerado por la crítica como una de las voces más originales, ambiciosas y deslumbrantes de la narrativa europea contemporánea.

Como revela el acta del jurado, Tavares ha sido reconocido "por desvelar las inesperadas implicaciones de una humanidad asustada de sí misma, por contar la paradójica epopeya del extravío contemporáneo, por la osadía con que ha construido una narrativa ajena a las tentaciones de la obviedad".

"Diluyendo las estrictas lindes que separan los tradicionales géneros literarios, Tavares ha sostenido a lo largo de los últimos 25 años una obra literaria de poderosa personalidad, deslumbrante originalidad y vigorosa imaginación. Su obra novelesca acoge a unos personajes cuya extravagancia puede imputarse a las más insólitas, extrañas e inesperadas dimensiones de la condición humana. Uno de los méritos atribuidos a la obra de Tavares ha sido dar forma, presencia y voz a lo que la cultura preferiría omitir. De este modo ha permitido la lucidez de un decisivo exorcismo liberador", prosigue el acta del jurado.

Como destacan, "los escenarios narrativos de Tavares evocan la penumbra que ensombrece el alma de los seres humanos y al mismo tiempo el agotamiento de una historia que busca en sus textos la posibilidad de la redención. El misterio del dolor y el fulgor de los deseos colisionan en sus ficciones como el estallido de un arcano anunciado y nunca consumado". Por ello, ensalzan que "Tavares ofrece a su época la posibilidad de comprender el remoto origen de los disturbios, los conflictos y las tragedias que asolan al ser humano".

"El escritor portugués pertenece a la genealogía literaria dedicada a contar el reverso de la realidad. Con la energía creativa de un lenguaje capaz de dilatar las significaciones latentes del mundo, Tavares reanuda así la verdadera tradición narrativa y hace de esta herencia un tributo a sus ancestros", concluye el jurado, que destaca de este modo que ha sido galardonado por "enriquecer con su obra la escuela de la gran literatura, por seguir la huella del desorden narrativo de la existencia y evocar la parabólica alegoría del enigma universal".

OBRA TRADUCIDA A MÁS DE 50 IDIOMAS Y 70 PAÍSES

De formación multidisciplinar, Tavares estudió Física, Deportes y Arte antes de dedicarse a la docencia. Actualmente, es profesor de Teoría de la Ciencia y Epistemología en la Universidad de Lisboa, una faceta académica que permea su obra a través de una precisión quirúrgica en el lenguaje y una constante exploración de los límites de la lógica y la razón.

Desde su debut en 2001 con Livro da dança, ha construido una obra vasta y potente que ha sido traducida a más de 50 idiomas y publicada en cerca de 70 países. Es el tercer autor portugués más traducido, después de Fernando Pessoa y Eça de Queiroz, con 226 publicaciones en todo el mundo.

Entre su extensa producción destacan proyectos como el ciclo de novelas conocido como 'El Reino' -que incluye títulos como 'Jerusalén' y 'Aprender a rezar en la era de la técnica'-, la serie de ficciones breves 'El barrio' y la monumental epopeya 'Un viaje a la India'. Su libro más reciente publicado es una obra satírica y distópica titulada 'O Fim dos Estados Unidos da América' (Relogio D'Agua, Lisboa, 2025).

Este reconocimiento se suma a otros galardones como el Premio José Saramago (Portugal, 2005); Premio Camilo Castelo Branco (Portugal, 2006); Premio Internacional de Trieste (Italia, 2008); Premio de Poesía de Belgrado (Serbia, 2009); Premio al Mejor Libro Extranjero (Francia, 2010), por 'Aprender a rezar en la era de la técnica'; Premio Oceanos (Brasil, 2007 y 2011); Premio Literario Europeo (2011); Grande Prémio de Romance e Novela (APE, 2011); Premio Literario Vergílio Ferreira (Portugal, 2017); Premio Bellas Artes Margarita Michelena (México, 2019); Premio Universidad de Lisboa (Portugal, 2019); o el Prix Laure-Bataillon (Francia, 2021).

PREMIO FORMENTOR

El Premio Formentor, entre otros galardonados, ha reconocido a Jorge Luis Borges, Samuel Beckett, Saul Bellow, Jorge Semprún y Witold Gombrowicz, entre otros. Tras su recuperación en 2011, cincuenta años después de su primera edición, el premio lo recibieron Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calasso, Alberto Manguel, Mircea Cartarescu, Cees Nooteboom, César Aira, Liudmila Ulítskaya, Pascal Quignard o Hélène Cixous, en la última edición, entre otros.

Antes de recibir el Premio Nobel de Literatura también galardonó a Annie Ernaux (Formentor en 2019 y Nobel en 2022 y László Krasznahorkai (Formentor en 2024 y Nobel en 2025).