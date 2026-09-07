El escritor Ginés Sánchez aborda la transformación y amor trágico en la novela 'La extraña enfermedad de Bryan Macías'

Archivo - Una transformación inexplicable, una desaparición y una historia de amor: La extraña enfermedad de Bryan Macías - SERGIO CUESTA - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La editorial SM publica este mes de septiembre 'La extraña enfermedad de Bryan Macías', la nueva novela juvenil del escritor murciano Ginés Sánchez --ganador del Premio SM Gran Angular 2022--.

El autor combina en este libro la intriga de una desaparición, una trama de transformación física y psicológica y una historia de amor de tintes trágicos a los que el propio autor relaciona con "ecos de Romeo y Julieta".

Así, Sánchez sigue los pasos de Bryan Macías, un joven de 17 años cuya vida habitual, marcada por el baloncesto, la guitarra y su relación con su novia, Sara, da un giro radical tras sufrir un accidente de bicicleta.

A partir de ese momento, el protagonista comienza a experimentar síntomas inexplicables --como la incapacidad para tragar, paranoia e hipersensibilidad a la luz y al sonido-- que lo llevan al aislamiento y a romper con su entorno antes de desaparecer sin dejar rastro.

Según ha explicado el autor, la narración entrecruza el género de la historia de transformación y "de monstruos" con una trama de investigación, todo ello articulado sobre el trasfondo de una relación sentimental marcada por la imposibilidad de mantener la vida anterior al accidente.

Ginés Sánchez (Murcia, 1967), autor de novelas para adultos como 'Lobisón' o 'Los gatos pardos', suma con este título una nueva incursión en la literatura juvenil tras obtener el galardón Gran Angular con 'El mar detrás'. La obra, de 192 páginas y recomendada a partir de 14 años, llega a las librerías con una ilustración de cubierta a cargo de Julián Muñoz Ruiz.