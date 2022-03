La escritora Sofi Oksanen: "Es peligroso caer en el delirio de que Putin está loco, porque tiene todo muy claro"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora finlandesa Sofi Oksanen, quien publica en España su nueva novela 'El parque de los perros' (Salamandra), ha alertado sobre los "peligros" de pensar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está "simplemente loco" para justificar sus ataques a la población ucraniana.

"No lo está en absoluto y es peligroso caer en ese delirio o ilusión: Putin tiene muy claras sus acciones y todo lo que está haciendo casa perfectamente con las acciones previas. Va alineado totalmente con la propaganda y política del país ruso en los últimos 20 años", ha lamentado en una entrevista con Europa Press la autora de 'Purga'.

Para Oksanen, en Rusia no ha habido un cambio de política en estos últimos años porque "la gran idea de ellos es restablecer el poder al imperio". "No creo que haya ninguna anomalía ni variación en la agenda del Kremlin (con esta invasión), por lo que especular con que Putin está loco le pone toda la responsabilidad a esa persona", ha alertado.

De hecho, califica de "falsa ilusión" pensar que el hecho de que Putin no siga en el poder frenará este conflicto. "Todos los rusos han sido controlados desde hace dos décadas, uno puede cambiar a Putin y llegará otro que seguirá igual. ¿Qué esperamos, que por milagro Rusia se convierta en una democracia de la noche a la mañana? Eso no va a pasar", ha lamentado.

Oksanen culpa también a la postura de Occidente de mirar hacia otro lado en estos años. "La guerra empezó en 2014 y nunca paró, aunque los medios de comunicación occidentales dejaron de prestar atención durante años seguían muriendo ucranianos día tras día tras día a manos de tropas rusas", ha señalado la autora finlandesa.

Para Oksanen, "estaba claro" que Putin "no tenía ninguna intención de respetar la soberanía" de Ucrania, así que esta invasión "a gran escala no puede extrañar a nadie". "Lo que sí me ha sorprendido es que los países occidentales se hayan alineado rápidamente y países como la propia Finlandia, que no ha enviado nunca armas a nadie, ahora sí lo haga", ha comentado, hablando de "una respuesta positiva".

Además, no descarta que se produzcan purgas en la Rusia de Putin que recuerde a las vividas en la época estalinista. "Todavía no han empezado, pero eso no significa que no lo vaya a hacer: ya hace poco dio un discurso en el que habló de 'autopurificar' a los traidores al Estado ruso. Me parece una pista y un mensaje muy bestia y potente", ha señalado visiblemente preocupada.

En 'El parque de los perros', Oksanen aborda el tema de los vientres de alquiler en Ucrania a través de las vivencias de dos mujeres. La autora asegura que el hecho de que este país --donde nació el primer bebé probeta-- haya sido considerado el centro mundial de estas prácticas no es casualidad.

"Cuando llega la corrupción al poder, los hombres de negocio quieren hacer una ley a su medida. En Ucrania además hay un montón de chicas jóvenes rubias y pobres. ¿Qué mas quieres? Es el cóctel perfecto para las necesidades de occidente", ha lamentado Oksanen.

"Ucrania es el país donde una pareja extranjera puede conseguir más barato un bebé blanco, es más fácil de vender para un cliente occidental. Son precios asequibles. Si tú quieres hacerlo en Estados Unidos, necesitas tener dinero, pero un peluquero, y lo siento por el ejemplo, recurrirá a Ucrania", ha indicado.

Preguntada al respecto de cuál cree que será el futuro de los recién nacidos en Ucrania que han visto interrumpido este proceso por la guerra, Oksanen habla de "una situación desbordada". "Los bebés están en refugios antiaéreos y muchos padres están histéricos preguntándose donde están", ha concluido.