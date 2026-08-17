Esfera de los Libros reedita la investigación sobre las últimas horas de vida de Lorca el 90 aniversario de su asesinato

Portada de 'Las trece últimas horas en la vida de García Lorca'. - LA ESFERA DE LOS LIBROS

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La editorial La Esfera de los Libros ha reeditado 'Las trece últimas horas en la vida de García Lorca', la investigación de Miguel Caballero sobre el asesinato de Federico García Lorca, coincidiendo con el 90 aniversario de su muerte, que se cumple este 18 de agosto.

El libro, publicado por primera vez en 2011, reconstruye de forma cronológica las horas transcurridas entre la detención del poeta en Granada y su ejecución. La editorial ha señalado que la investigación se centra "en los hechos, los documentos y las personas que participaron en aquellos acontecimientos", frente a las "interpretaciones generales" que se han hecho del caso.

Según la editorial, la aportación de Miguel Caballero consistió en abordar el caso desde una pregunta concreta: qué ocurrió exactamente entre la tarde del 16 de agosto y la madrugada del 17 de agosto de 1936. Para ello, el autor reunió documentación militar, policial y administrativa, además de testimonios y fuentes ya conocidas que reexaminó desde una nueva perspectiva.

El libro identifica a quienes intervinieron en la detención, el traslado y la ejecución del poeta y reconstruye una cadena de responsabilidades que, según la editorial, sigue siendo objeto de estudio noventa años después. Entre sus conclusiones figura la atribución de la orden de detención a Nicolás Velasco Simarro, que ejercía ese día las funciones de máxima autoridad en el Gobierno Civil de Granada.

La investigación plantea también que las circunstancias que desembocaron en el asesinato fueron más complejas que una explicación "exclusivamente política". El autor incorpora al análisis una serie de rivalidades familiares, conflictos económicos y tensiones locales en la Vega de Granada, elementos que, según el libro, estuvieron presentes en el contexto que rodeó la muerte del poeta.