Archivo - Interior de la librería 8 y medio. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

España será País Invitado de Honor en la 24.ª Feria Internacional del Libro de Tesalónica (Grecia), que se celebrará del 4 al 7 de mayo de 2028. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de Acción Cultural Española, José Andrés Torres Mora, por parte de España, y el presidente de la Fundación Griega para el Libro y la Cultura, Nikos Bakounakis, por parte de Grecia, han firmado el acuerdo por el que se oficializa la participación de España por primera vez en este evento internacional.

La Feria Internacional del Libro de Tesalónica es uno de los encuentros literarios más importantes del sur de Europa, en el que más de 400 expositores y 500 autores representando a más de 20 países conforman un programa profesional y cultural en continuo crecimiento.

La presencia de España en esta Feria, en 2028, se centrará especialmente en la traducción, contando también con un amplio programa literario y profesional cuyas actividades se desarrollarán principalmente en el Pabellón de España en la feria.

La participación española estará coordinada por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E). De hecho, el Ministerio de Cultura ha iniciado ya los trabajos con AC/E, el Instituto Cervantes, la Federación de Gremios de Editores de España y la embajada de España en Atenas, de cara a preparar su futura participación.

La presencia de España en la Feria Internacional del Libro de Tesalónica tiene el objetivo de contribuir a la difusión de la literatura española llegando a nuevos públicos y facilitando el intercambio entre profesionales del sector, propiciando un mayor acercamiento entre ambas culturas, abriendo nuevos horizontes para la traducción, el intercambio cultural y un diálogo que resalta el excelente momento de la literatura española y en español en Grecia.

De hecho, el Ministerio de Cultura ha participado ya este 2026 en la feria del libro de Tesalónica con una mesa profesional de promoción de las ayudas a la traducción, así como en el festival LEA de Atenas el pasado junio, con la Noche de la Velada de la Generación del 27, con la presencia de Pepa Merlo, Miriam Reyes, Ifigenia Doumi y Konstantinos Paleologos; además de con talleres de traducción y una mesa sobre las políticas públicas alrededor de la lectura.

También como camino hacia el 2028 y la preparación de la participación de España en la Feria del Libro, el próximo año, el Ministerio de Cultura participará en el Encuentro literario de Safo en Lesbos y, de nuevo, en el Festival LEA de Atenas, donde se presentará la 'Antología de mujeres poetas entorno a la generación del 27', precisamente en el año en el que se celebra el centenario de la Generación del 27.

La participación de España en la Feria Internacional del Libro de Tesalónica como País Invitado de Honor se enmarca en la estrategia de internacionalización del libro desarrollada por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, que en los últimos años ha desarrollado su presencia en los principales eventos internacionales del sector. Entre las medidas de las que dispone el Ministerio de Cultura para la internacionalización del sector del libro español se encuentran las ayudas a la traducción, que se convocan anualmente.

Esta línea de ayudas tiene el objetivo de fomentar la traducción en lenguas extranjeras de obras publicadas tanto en las lenguas oficiales de España como en aquellas con reconocimiento en los estatutos de autonomía. Se trata de ayudas en concurrencia competitiva que apoyan la traducción de obras completas de carácter literario o científico, clásicas o contemporáneas, de autores españoles o publicadas por editoriales con sede en España.