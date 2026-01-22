Espasa saca una edición conmemorativa de 'Tirano Banderas', de Valle Inclán: "Un retrato feroz del poder totalitario"

Portada de la edición especial de 'Tirano Banderas' - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La editorial Espasa sacará el 28 de enero una edición conmemorativa de 'Tirano Banderas', de Ramón del Valle Inclán, coincidiendo con en el centenario de su publicación en 1926. Esta edición irá acompañada de un prólogo a cargo del narrador Juan Manuel de Prada e ilustraciones de la artista Silja Goetz.

La obra está considerada uno de los hitos fundamentales de la narrativa española y, con ella, el autor rompe, según la editorial, con "las formas tradicionales, implanta el esperpento en la novela y construye un retrato feroz del poder totalitario".

Aunque ambientada en una república ficticia --se descubre el paisaje de México como trasfondo, país al que viajó Valle en distintas ocasiones--, la novela no busca "verosimilitud telúrica sino retratar la estructura psicológica del despotismo", según ha publicado la editorial.

La figura del general Santos Banderas no es solo un personaje, sino una síntesis del caudillo iberoamericano, desde Rosas hasta Trujillo, pasando por Porfirio Díaz. "Con su prosa riquísima, su léxico mestizo, su mirada deformante y su crítica brutal, Valle-Inclán abre un camino que recorrerán luego Asturias, Roa Bastos, García Márquez o Vargas Llosa, entre otros", ha argumentado España

Por ello, y a cien años de su publicación, Tirano Banderas "no ha perdido un ápice de vigencia: la manipulación del lenguaje, el uso del terror como herramienta política, el culto al líder, la violencia institucionalizada... Siguen presentes en muchas naciones a lo largo y ancho del planeta", continúa la editoral. Para Espasa, "esta obra no solo es una pieza literaria de primer orden: es un mapa actual y simbólico del poder".