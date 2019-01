El exsecretario de Estado de Cultura Fernando Benzo publica Las cenizas de la inocencia, novela "social y de aventuras"

Publicado 16/01/2019 15:36:34 CET

El exsecretario de Estado de Cultura Fernando Benzo ha elegido como escenario la ciudad de Madrid en la época de los años 40 para su nueva obra, 'Las cenizas de la inocencia' (Editorial Plaza & Janés), que sale este 17 de enero a la venta y que el autor ha calificado de "novela social y de aventuras".

A lo largo de 320 páginas, Benzo recrea el universo clandestino de la capital madrileña para trazar una trepidante historia de luchas de poder, intereses políticos y negocios turbios llena de referencias musicales y guiños cinematográficos.

"Es una época que lo tiene todo", ha precisado Benzo a Europa Press, destacando la existencia de dos realidades: una en la que "la mayoría de sus habitantes viven con gran penuria, tratando de sobrevivir al hambre y sometidos al miedo de una terrible represión política", y otra "emergente y reducida clase social formada por nuevos ricos, empresarios y políticos fundamentalmente" que "disfruta de una época dorada".

En este escenario "tan atractivo", en el que el protagonista luchar por salir de la pobreza, Madrid aparece como un personaje más. "Es una ciudad diferente a la que vivimos hoy en día y he tratado de recuperar esa realidad", ha precisado el autor que, en cualquier caso, subaraya que "no todo tiempo pasado fue mejor". "Se pasaba hambre y era una ciudad enormemente castigada, no era un buen lugar", ha añadido.

La historia también gira en torno a otros dos ejes: el jazz, un género al que Benzo es muy aficionado y que estuvo "muy denostado en la época", que en este caso se puede disfrutar en el Dixie, un club cercano a la Gran Vía, y los gangsters que, "pese a los tópicos, existieron en muchos sitios, también en España".

"Es una historia muy visual. He querido contar una historia que se ve en otros sitios cuando en España también han existido gangsters pero la traducción es contrabandista. No quería tener miedo a contar esto", ha indicado.

Además, ha aclarado que los personajes de la novela no están basados en nadie ni se establecen paralelismos con la situación política actual. "Es una novela social y de aveturas", ha zanjado.

TRAYECTORIA POLÍTICA Y LITERARIA

Fernando Benzo (Madrid, 1965) es licenciado en Derecho y Administrador Civil del Estado. En 1989 publicó su primera novela, 'Los años felices', tras ganar el Premio Castilla-La Mancha. Durante algunos años se centró exclusivamente en el relato breve y ganó, entre otros, el Premio Internacional de Cuentos de la Fundación Max Aub y fue galardonado en conocidos certámenes como el Gabriel Miró o el Gabriel Aresti. 'Diez cuentos tristes' recoge sus relatos premiados.

Con su segunda novela, 'Mary Lou y la vida cómoda', obtuvo el premio Kutxa-Ciudad de Irún en 1994. Desde entonces, ha publicado las novelas 'La traición de las sirenas', 'Después de la lluvia' (Premio Ciudad de Majadahonda), 'Nunca repetiré tu nombre' y 'Los náufragos de la Plaza Mayor'. También ha hecho incursiones en otros géneros como el teatro, con la obra 'Scottie' (Premio de Teatro de la Northeastern Illinois University de Chicago), o el relato de no ficción con 'Héroes inesperados'.

Compagina la creación literaria con su carrera profesional en la Administración Pública, que le ha llevado en los últimos años a ocupar los cargos de subsecretario de Educación, Cultura y Deporte y de secretario de Estado de Cultura. Actualmente, Benzo ya está trabajando en otrao novela. "El retirarme de la vida política me ha dado más tiempo para escribir", ha bromeado.